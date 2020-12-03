徹底堵死！華為麒麟處理器裝置已無法「繞道」安裝Google服務

因美國商業禁令，Google已不再對華為提供Android系統和Google服務框架的授權。而華為的解決之道則是推行自己的HHMS系統生態，號稱在規模上已經全球第三。雖然如此，但是對於非中國以外的地區，不能使用Google服務框架，依然是致命傷。

不過，過去其實使用者依然可以透過第三方繞道的辦法，下載 APK 檔案，來安裝 Google 服務框架以及相關的 App，透過這樣的方式，雖然有安全的疑慮，但是至少可以使用Google所有的服務。

不過，最近Google似乎有了新的作法來禁止華為的手機安裝他們的服務。一位國外網友在Reddit上表示，他發現Google如果檢測到採用麒麟處理器的華為裝置，就會禁止安裝Google的應用服務。

他說過去他一直都是用手動下載Google地圖APK的方式，在自己的華為手機上安裝地圖。不過，當他試圖安裝最新版本的Google地圖時，卻發現顯示了「CPU/處理器不相容」的資訊，拒絕讓他安裝。

而他又拿了華為P20、P30、P40等多款機型，發現情況也是一樣，都無法用APK的方式安裝新版的Google應用程式。不過，為了進行對比，他拿了一台同樣是由自家開發CPU的三星手機，機型非常舊，結果安裝Google的APK卻沒有出現不相容的問題。因此，這個新的禁止安裝限制，看似是針對華為的手機而來的。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》