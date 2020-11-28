快訊

年底期限快到了！2成8數位藝FUN券還沒用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消息指稱微軟 將使Windows 10能原生執行Android平台App

聯合新聞網 / 楊又肇

相較蘋果在新版macOS藉由Catalyst項目，讓iOS平台App能藉由轉譯方式於Mac裝置上運作，近期也有消息指稱微軟也計畫讓Windows 10能進一步原生執行Android平台App，藉此與蘋果作法抗衡，同時也能擴展Windows 10應用PC使用體驗。

實際上，微軟計畫讓Windows 10能夠執行Android平台App的說法，從2014年就開始傳出，甚至也有消息表示微軟計畫讓iOS平台App也能順利在Windows 10環境使用。

在後來啟用的Project Astoria與Project Islandwood兩個發展項目，就是希望能透過轉譯方式擴充Windows 10 Mobile的應用服務數量，但最後也因為Windows Phone產品銷售不佳而告終。

反而後來Google讓旗下Chrome OS順利使用Google Play Store服務，並且透過Android平台App擴展Chromebook使用優勢。而諸如Bluestacks、Wine等虛擬化軟體，目前也能使Windows 10作業系統順利執行Android平台App。

但顯然在蘋果著手讓iOS平台App可以藉由Catalyst項目，順利移轉到Mac裝置上使用，不僅解決Mac裝置可使用服務數量相對較少，同時也能增加iOS平台App在不同裝置使用模式，使得微軟再次興起藉由Android平台App擴展Windows 10裝置使用體驗，甚至能進一步帶動換上Arm架構的Windows 10裝置使用便利性。

以架構上來看，由於多數Android平台App都是針對Arm架構硬體環境打造，因此移轉到同為Arm架構的Windows 10裝置使用，自然不會有太大影響，同時也能讓更多Android平台遊戲也能在螢幕更大的PC裝置上使用。

不過，微軟接下來還是會先以對應雙螢幕使用的Windows 10X作業系統發展為主，其次則是在市場同樣有不少傳聞的雲端PC作業系統平台，微軟也有可能會在明年公布具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

CRM軟體一哥 發動併購

微軟打造全雲端校園 每年培育6000名跨域人才

微軟攜手淡江大學 打造全台首間全雲端校園

蘋果明年釋iOS 15 恐不支援iPhone 6S和iPhone SE

相關新聞

消息指稱微軟 將使Windows 10能原生執行Android平台App

相較蘋果在新版macOS藉由Catalyst項目，讓iOS平台App能藉由轉譯方式於Mac裝置上運作，近期也有消息指稱微軟也計畫讓Windows 10能進一步原生執行Android平台App，藉此與蘋果作法抗衡，同時也能擴展Windows 10應用PC使用體驗。

Google運用AI技術 讓使用者輕易仿照22名著名詩人風格創作詩句

Google研究室近期提出名為「Verse by Verse」的人工智慧應用項目，讓使用者再沒有任何文學天賦情況下，也能以著名詩人創作風格撰寫詩句。

LINE祭黑色購物節優惠！ 42組貼圖限時「1折」60元變6元

許多商家賣場因應黑色購物節，接連推出「打到骨折」優惠，LINE也祭出「1折」好康，搶攻消費者荷包，即（27）日起至30日，有42組貼圖只要1折，換句話說，原本台幣60元（代幣100元），只要6元（代幣10元）就能下載。

Google開始測試Task Mate服務 用手機接「任務」賺錢

Google目前在印度地區悄悄地測試一款名為Task Mate的App服務，讓使用者可以透過完成多數在手機上即可操作的「任務」，即可獲取「任務」對應金額作為報酬。

iOS14系統更新！ 修正iPhone 12 mini鎖定畫面問題

蘋果公司（Apple）釋出iOS 14.2.1作業系統更新，解決iPhone 12 mini上鎖定畫面可能沒有回應的問題...

Google運用AI 透過手機協助眼盲者安全地獨自完成路跑

非營利組織Guiding Eyes for the Blind與Google攜手合作，透過名為Project Guideline、以人工智慧技術驅動的應用模式，讓眼盲及弱視人群僅需一組智慧型手機就能獨立完成路跑。

Windows作業系統滿35歲 目前成為最多人使用的PC作業系統

以美國時間計算的話，35年的今日，也就是美國西岸時間11月20日，微軟正式宣佈推出1.01版本的Windows 1.0，而如今此項作業系統已經成為全球絕大多數PC裝置使用操作介面，同時也在今年3月中旬過後終於宣布全球使用Windows 10的用戶人數超過10億。

Firefox下一代瀏覽器引擎Servo 目前轉由Linux基金會負責後續發展

Mozilla與Linux基金會共同說明，被視為Firefox下一代瀏覽器引擎，並且以Rust語言編寫的Servo，未來將由Linux基金會代管，同時負責後續項目發展。

CrossOver可讓M1處理器Mac更直覺執行Windows軟體

以開源虛擬化軟體WINE為基礎打造的CrossOver，稍早由CodeWeavers宣布將可相容搭載M1處理器的新款Mac裝置使用，並且能透過轉換模擬方式直接執行Windows PC相容軟體。

Google更新Google Pay服務 加入「拆帳支付」功能

今年陸續強化Google Pay線上金融服務後，Google稍早再次更新Google Pay功能，除了將交易列表調整為以人為主軸，讓使用者能向個人、群組或商家進行交易，甚至加入拆帳支付功能，另外則是進一步加入帳務管理項目，讓使用者能更容易透過Google Pay服務管理個人開銷。

前Yahoo執行長打造Sunshine Contacts 以AI統整聯絡人資訊

前Yahoo執行長Marissa Mayer於2018年與同樣在Google、Yahoo歷任的Enrique Munoz Torres共同創立Lumi Labs，並且標榜致力於人工智慧技術應用項目。稍早則是將公司名稱變更為Sunshine，同時推出第一款名為Sunshine Contacts的服務產品。

「閱後即焚」模式偷截圖會通知！IG與Messenger三大新功能上線

如果用戶在使用閱後即焚模式時有人在聊天螢幕截圖，對方則會收到通知。如果你感到不安，就可以盡快離開聊天視窗保護自己，甚至可以直接進行封鎖、檢舉。

熱門新聞

LINE祭黑色購物節優惠！ 42組貼圖限時「1折」60元變6元

傳蘋果要求鴻海將iPad、MacBook產線移至越南 預計明年上半年投產

消息指稱微軟 將使Windows 10能原生執行Android平台App

Google運用AI技術 讓使用者輕易仿照22名著名詩人風格創作詩句

HTC另一款真無線藍牙耳機於NCC認證文件曝光 但目前依然沒有準備推出消息

英國政府成立全新部門 預計明年4月開始嚴格把關大型科技業者發展模式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。