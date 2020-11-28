消息指稱微軟 將使Windows 10能原生執行Android平台App

相較蘋果在新版macOS藉由Catalyst項目，讓iOS平台App能藉由轉譯方式於Mac裝置上運作，近期也有消息指稱微軟也計畫讓Windows 10能進一步原生執行Android平台App，藉此與蘋果作法抗衡，同時也能擴展Windows 10應用PC使用體驗。

實際上，微軟計畫讓Windows 10能夠執行Android平台App的說法，從2014年就開始傳出，甚至也有消息表示微軟計畫讓iOS平台App也能順利在Windows 10環境使用。

在後來啟用的Project Astoria與Project Islandwood兩個發展項目，就是希望能透過轉譯方式擴充Windows 10 Mobile的應用服務數量，但最後也因為Windows Phone產品銷售不佳而告終。

反而後來Google讓旗下Chrome OS順利使用Google Play Store服務，並且透過Android平台App擴展Chromebook使用優勢。而諸如Bluestacks、Wine等虛擬化軟體，目前也能使Windows 10作業系統順利執行Android平台App。

但顯然在蘋果著手讓iOS平台App可以藉由Catalyst項目，順利移轉到Mac裝置上使用，不僅解決Mac裝置可使用服務數量相對較少，同時也能增加iOS平台App在不同裝置使用模式，使得微軟再次興起藉由Android平台App擴展Windows 10裝置使用體驗，甚至能進一步帶動換上Arm架構的Windows 10裝置使用便利性。

以架構上來看，由於多數Android平台App都是針對Arm架構硬體環境打造，因此移轉到同為Arm架構的Windows 10裝置使用，自然不會有太大影響，同時也能讓更多Android平台遊戲也能在螢幕更大的PC裝置上使用。

不過，微軟接下來還是會先以對應雙螢幕使用的Windows 10X作業系統發展為主，其次則是在市場同樣有不少傳聞的雲端PC作業系統平台，微軟也有可能會在明年公布具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》