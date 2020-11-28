Google運用AI技術 讓使用者輕易仿照22名著名詩人風格創作詩句

Google研究室近期提出名為「Verse by Verse」的人工智慧應用項目，讓使用者再沒有任何文學天賦情況下，也能以著名詩人創作風格撰寫詩句。

一般人光是要把話說得漂亮，可能就有相當難度，更何況是撰寫富有意境、講究聲韻表現的詩句。但是藉由Google實驗室提出的「Verse by Verse」人工智慧應用項目，將能透過簡單點選步驟，就能輕易創造如同著名詩人撰寫風格的詩句內容。

透過人工智慧分析學習，Google總計分析22名美國著名詩人創作作品，其中包含美國浪漫主義詩人William Cullen Bryant、新詩作者Emily Dickinson，以及美國作家，同時也是詩人、編輯與文學評論家身分的Edgar Allan Poe等，讓使用者能在「Verse by Verse」項目中任選3名詩人作品風格，進而自動產生詩句創作建議。

除了透過人工智慧方式建議詩句撰寫內容，使用者依然可以手動編輯個人撰寫字句，另外也能選擇以絕句、對聯，或是新詩格式進行創作，並且可以自定詩句字數與音韻形式，系統。

在創作過程中，第一句必須由使用者自行填入，接下來就會由系統在右側以對話框形式，透過所選著名詩人模擬對談形式給予下一句撰寫內容建議。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》