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年底期限快到了！2成8數位藝FUN券還沒用

中國信託、家樂福也加入蘋果App Clips功能應用 整合會員卡、存放優惠券

聯合新聞網 / 楊又肇
▲應用App Clips功能，讓手機服務變得更簡單使用
▲應用App Clips功能，讓手機服務變得更簡單使用

日前宣布由漢堡王宣布與券券電子餐券服務合作，藉由App Clips設計縮短點餐流程後，此次在2020台北金融博覽會中，中國信託與家樂福也確定藉由App Clips功能提供優惠券存放使用，以及整合會員卡服務，甚至中國信託更率先導入Apple Business Chat功能，結合iPhones內建NFC與iMessage服務，讓使用者能在等待叫號過程預先完成原本需要在櫃台填寫資料，同時也能加快櫃台作業效率。

此次結合Apple Business Chat功能，中國信託表示將在各分行的取號機加裝NFC讀取設備，當使用內建NFC功能的iPhone機種靠近感應後，即可藉由開啟瀏覽器頁面讓使用者選取預計辦理業務，並且能預先填寫相關資訊，完成後就會由系統發送號碼單，以及可供櫃台讀取確認辦理事項細節的條碼。

當叫號即將輪到使用者取得號碼時，系統也會透過訊息推播方式提醒使用者，意味使用者可以更容易確認當前叫號狀態，並且能提前作準備。

▲透過將號碼牌數位化，不僅減少資源浪費，同時也能讓使用者辦理業務更簡單
▲透過將號碼牌數位化，不僅減少資源浪費，同時也能讓使用者辦理業務更簡單

▲使用者可以預先在手機上填寫預計辦理事項資料
▲使用者可以預先在手機上填寫預計辦理事項資料

另外，中國信託也準備在旗下自動提款機設備加入透過iPhone內建NFC功能感應提款服務，讓使用者能配合中國信託服務App登入個人帳號，即可以無卡形式提款。

而針對每次提款後會提供的優惠券部分，中國信託也利用蘋果App Clips功能，讓消費者能在選擇優惠券之後，直接存放至iPhone內的Wallet App，或是分享給他人使用，甚至在優惠券即將到期前也會透過推播訊息提醒使用者，藉此解決使用者需要記得攜帶優惠券才能使用，或是優惠券本身容易損毀等問題。

▲透過NFC功能與App登入進行無卡提款交易
▲透過NFC功能與App登入進行無卡提款交易

▲透過App Clips功能將優惠券傳送到iPhone內存放
▲透過App Clips功能將優惠券傳送到iPhone內存放

▲將優惠券變成數位化，並且存放在手機內，自然就不會忘記使用，同時在即將過期前也會由系統推播通知
▲將優惠券變成數位化，並且存放在手機內，自然就不會忘記使用，同時在即將過期前也會由系統推播通知

依照中國信託說明，旗下服務希望藉由提供更多元便利使用模式，讓使用者能透過自己習慣方式處理金融業務，因此過去在提款部分就已經導入靜脈識別身分等方式，讓使用者能更方便透過自動提款機領取現金或存款，另外也與LINE服務整合，提供使用者更便利的數位金融使用體驗。

對於此次與蘋果合作Apple Business Chat功能，以及App Clips應用，中國信託作業暨資訊處處長蕭重建表示會以更快速度導入更多合適技術功能，讓使用者更方便管理、使用個人金融。

▲中國信託希望透過多元方式簡化使用金融服務流程
▲中國信託希望透過多元方式簡化使用金融服務流程

同時，蕭重建也透露未來有可能藉由資料串接方式，例如結合蘋果地圖定位功能判斷使用者走進中國信託各分行時，即可自動跳出服務提示功能。甚至依照蘋果表示在資料串接情況下，實際上也能實現透過Siri捷徑方式，藉由語音聲控進行App Clips功能銜接操作。

在此次金融展上同樣展示App Clips應用的家樂福，則是讓內建NFC功能的iPhone可以透過感應NFC，或是讀取QR Code方式快速啟用會員卡功能，讓使用者能快速綁定個人資訊、Apple Pay服務，藉此加快購物消費流程。

家樂福更表示未來會在旗下App Clips應用設計加入快速結帳功能，例如在家電區設立NFC感應區域，使用者選定商品直接感應下單即可完成訂購，不用再到收銀台支付費用。而家樂福也表示運用App Clips功能，實際上與原本推行的家樂福官方App可相輔相成，前者讓使用者能以更快方式消費，而後者則提供更完整功能，預期未來也會加入更多應用服務。

▲藉由App Clips功能讓使用者更容易辦理會員卡
▲藉由App Clips功能讓使用者更容易辦理會員卡

▲透過App Clips即可快速進入辦卡，或是登入個人會員卡帳號功能
▲透過App Clips即可快速進入辦卡，或是登入個人會員卡帳號功能

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

家樂福 提款機

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