Google開始測試Task Mate服務 用手機接「任務」賺錢

Google目前在印度地區悄悄地測試一款名為Task Mate的App服務，讓使用者可以透過完成多數在手機上即可操作的「任務」，即可獲取「任務」對應金額作為報酬。

目前此項App仍處於beta測試階段，同時Google也說明此款App還在作調整，因此最終使用模式可能會有所變動。另外，雖然目前此項App已經可以透過Google Play Store下載安裝，但現階段僅能透過邀請方式加入使用。

在Task Mate使用過程中，可選擇的「任務」大致包含點選特定圖片、翻譯特定字句，或是替指定字句錄音，另外也包含針對個人喜好相關提問回覆，而這些「任務」絕大多數都能直接在家中透過手機操作完成，但也也部分「任務」是必須出門才能完成，例如協助拍攝特定餐廳門口影像，或是紀錄從特定地點走到另一個地點所需時間。

完成各項「任務」後，將會由委任端審視「任務」完成結果，並且給予評價與報酬，同時系統也會依照完成「任務」情況累積完成數量等資訊，並且依照獎牌等級標示完成「任務」能力。

從實際應用來看，Task Mate有可能用於協助Google完成特定App中所需素材蒐集，或是幫忙校正錯誤，甚至未來也可能開放給更多業者、使用者建立需要協助的「任務」，並且透過支付酬勞吸引更多人協助。

Task Mate現階段僅在印度境內提供測試，或許未來也會開放更多地區使用。而這樣的服務，或許將會進一步帶動更多零工經濟成長模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》