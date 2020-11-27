快訊

我激增14例境外移入！創7個月新高 指揮中心下午2時說明

高嘉瑜曬名店早餐照自曝瘦3公斤：真的累了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google開始測試Task Mate服務 用手機接「任務」賺錢

聯合新聞網 / 楊又肇

Google目前在印度地區悄悄地測試一款名為Task Mate的App服務，讓使用者可以透過完成多數在手機上即可操作的「任務」，即可獲取「任務」對應金額作為報酬。

目前此項App仍處於beta測試階段，同時Google也說明此款App還在作調整，因此最終使用模式可能會有所變動。另外，雖然目前此項App已經可以透過Google Play Store下載安裝，但現階段僅能透過邀請方式加入使用。

在Task Mate使用過程中，可選擇的「任務」大致包含點選特定圖片、翻譯特定字句，或是替指定字句錄音，另外也包含針對個人喜好相關提問回覆，而這些「任務」絕大多數都能直接在家中透過手機操作完成，但也也部分「任務」是必須出門才能完成，例如協助拍攝特定餐廳門口影像，或是紀錄從特定地點走到另一個地點所需時間。

完成各項「任務」後，將會由委任端審視「任務」完成結果，並且給予評價與報酬，同時系統也會依照完成「任務」情況累積完成數量等資訊，並且依照獎牌等級標示完成「任務」能力。

從實際應用來看，Task Mate有可能用於協助Google完成特定App中所需素材蒐集，或是幫忙校正錯誤，甚至未來也可能開放給更多業者、使用者建立需要協助的「任務」，並且透過支付酬勞吸引更多人協助。

Task Mate現階段僅在印度境內提供測試，或許未來也會開放更多地區使用。而這樣的服務，或許將會進一步帶動更多零工經濟成長模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 Google Google Play

延伸閱讀

印度對陸貨設進口障礙 傳波及iPhone等陸製產品

限制外資掌控數位媒體 印度哈芬登郵報熄燈

氣旋侵襲印度東南部 疏散得宜罕見無人死亡

因應疫情 印度國際客運航班停飛令延長到12月底

相關新聞

iOS14系統更新！ 修正iPhone 12 mini鎖定畫面問題

蘋果公司（Apple）釋出iOS 14.2.1作業系統更新，解決iPhone 12 mini上鎖定畫面可能沒有回應的問題...

Google開始測試Task Mate服務 用手機接「任務」賺錢

Google目前在印度地區悄悄地測試一款名為Task Mate的App服務，讓使用者可以透過完成多數在手機上即可操作的「任務」，即可獲取「任務」對應金額作為報酬。

Google運用AI 透過手機協助眼盲者安全地獨自完成路跑

非營利組織Guiding Eyes for the Blind與Google攜手合作，透過名為Project Guideline、以人工智慧技術驅動的應用模式，讓眼盲及弱視人群僅需一組智慧型手機就能獨立完成路跑。

Windows作業系統滿35歲 目前成為最多人使用的PC作業系統

以美國時間計算的話，35年的今日，也就是美國西岸時間11月20日，微軟正式宣佈推出1.01版本的Windows 1.0，而如今此項作業系統已經成為全球絕大多數PC裝置使用操作介面，同時也在今年3月中旬過後終於宣布全球使用Windows 10的用戶人數超過10億。

Firefox下一代瀏覽器引擎Servo 目前轉由Linux基金會負責後續發展

Mozilla與Linux基金會共同說明，被視為Firefox下一代瀏覽器引擎，並且以Rust語言編寫的Servo，未來將由Linux基金會代管，同時負責後續項目發展。

CrossOver可讓M1處理器Mac更直覺執行Windows軟體

以開源虛擬化軟體WINE為基礎打造的CrossOver，稍早由CodeWeavers宣布將可相容搭載M1處理器的新款Mac裝置使用，並且能透過轉換模擬方式直接執行Windows PC相容軟體。

Google更新Google Pay服務 加入「拆帳支付」功能

今年陸續強化Google Pay線上金融服務後，Google稍早再次更新Google Pay功能，除了將交易列表調整為以人為主軸，讓使用者能向個人、群組或商家進行交易，甚至加入拆帳支付功能，另外則是進一步加入帳務管理項目，讓使用者能更容易透過Google Pay服務管理個人開銷。

前Yahoo執行長打造Sunshine Contacts 以AI統整聯絡人資訊

前Yahoo執行長Marissa Mayer於2018年與同樣在Google、Yahoo歷任的Enrique Munoz Torres共同創立Lumi Labs，並且標榜致力於人工智慧技術應用項目。稍早則是將公司名稱變更為Sunshine，同時推出第一款名為Sunshine Contacts的服務產品。

「閱後即焚」模式偷截圖會通知！IG與Messenger三大新功能上線

如果用戶在使用閱後即焚模式時有人在聊天螢幕截圖，對方則會收到通知。如果你感到不安，就可以盡快離開聊天視窗保護自己，甚至可以直接進行封鎖、檢舉。

iOS 14.2「音樂識別」新功能 一鍵幫你找到歌手、歌名

你是不是也有聽到某個旋律覺得很棒、但一時想不起到底是哪首歌的卡關時刻？這時候除了可以直接使用被網友獲封為「找歌神器」的「...

啟用Windows內建虛擬環境「Windows沙箱」 來路不明檔案扔進測試不用怕

對付網路上來路不明的高風險程式或檔案，Windows 10 內建的輕量化虛擬環境「Windows 沙箱」，自然就顯得非常實用。

macOS Big Sur更新掀隱私疑慮？蘋果強調僅用於檢查安全

在近期釋出正式版本更新的macOS 11 Big Sur中，除了造成部分早期Mac裝置升級後出現問題，更讓不少人擔心突然跳出的Gatekeeper機制是否涉及存取用戶隱私。不過，蘋果後續則是強調此項從早期從OS X 10.8 Mountain Lion時期就已經存在的安全確認機制，實際上只會用來驗證Mac裝置即將執行軟體是否安全，並不會紀錄用戶隱私資訊。

熱門新聞

郭明錤：蘋果MacBook筆電、Apple Watch 明年重新設計

2020年9月全球最暢銷5G手機排名 Samsung Galaxy Note 20 Ultra奪冠

宏達電推出HTC Desire 20+ 雲彩藍新色款

搭載Apple M1處理器的Mac mini拆解曝光 RAM和硬碟容量無法自行升級

印度設障礙 打擊陸製iPhone、小米等電子產品進口

第五家！中華eMOVING加入Gogoro PBGN智慧電動機車聯盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。