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KLOOK串接全台租車、客運預訂服務 讓台灣境內旅遊安排更容易

聯合新聞網 / 楊又肇

今年因為疫情影響，使得更多人選擇在台灣規劃短暫旅遊，因此KLOOK在日前推出整合國光客運、統聯客運總計超過60條全台熱門旅遊路線的客運即時預訂服務，此次更宣布與全台8家一線租車品牌合作，推出一站式租車預訂服務，更強調未來將會整合更多交通工具資源，讓台灣地區旅遊可以變得更便利。

依照KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民說明，KLOOK從創立開始便致力以科技方式，配合App使用模式串接原本分散化的旅遊需求，其中包含在海外會有較大語言隔閡影響的在地體驗行程預約、租車服務，或是門票預定等，讓旅客能藉由手機完成所有預定，並且透過QR code掃描即可完成取票，或是身分驗證，而部分旅遊體驗更由KLOOK協助安排與旅客使用相同語言的導遊提供服務，讓旅客能更容地在海外輕鬆旅遊。

而在台灣市場雖然沒有語言上的隔閡，同時也有諸多便利交通移動方式，但是對於許多人而言，依然有事先完成旅遊規劃的需求，避免在旅遊途中出現到了定點才臨時尋找接駁工具的窘境。

因此，KLOOK日前推出的整合國光客運、統聯客運總計超過60條全台熱門旅遊路線的客運即時預訂服務，加上此次與全台8家一線租車品牌合作，推出一站式租車預訂服務，就是為了能讓使用者更方便安排旅程，不僅能在出發前預先規劃交通方式，即便旅遊計畫臨時有變動，依然可以透過App快速更改搭乘方式，並且能在旅遊熱潮期間減少開車面臨道路擁擠、停車位難求的麻煩。

這次與KLOOK合作業者，包含格上、中租、Avis安維斯、IWS艾維士、小馬、假期租車等一線租車品牌，使用者僅需在KLOOK租車頁面選擇取車和還車地點，以及確認需要用車的時間區段，就能直接搜尋所有符合條件的租車方案，除了可篩選車型、租用價格、當前優惠、租車公司品牌等資訊，更整合保險範圍、是否提供多人免費駕駛、滿油取還車、無限里程等項目，讓使用者不用擔心租車是否暗藏額外陷阱，甚至也提供可在取車前48小時免費取消服務，讓使用者能有更多彈性選擇。

林耀民表示，KLOOK始終期望藉由簡化方式串接旅途中各類分散化需求，進而讓旅程安排可以變得更簡單，同時也能透過直覺操作方式保障使用者權益與安全，而未來在租車服務將會持續加入更多交通工具選項，讓旅遊可以變得更簡單。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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