Google運用AI 透過手機協助眼盲者安全地獨自完成路跑

非營利組織Guiding Eyes for the Blind與Google攜手合作，透過名為Project Guideline、以人工智慧技術驅動的應用模式，讓眼盲及弱視人群僅需一組智慧型手機就能獨立完成路跑。

此項技術源自於Google內部駭客松活動，只要透過在道路上預先畫出指引線路，並且將手機配掛在腰間，讓手機鏡頭能持續拍攝路面，接著藉由手機端執行影像識別，一旦使用者跑步路線過度偏離，手機就會配合骨傳導耳機讓使用者左耳或右耳聽到不協調聲音，進而讓使用者知曉放緩腳步、調整行進方向。

依照Google說明，此項技術並不需要仰賴網路連接，單純透過手機運算也能實現預期功能。同時，考量使用者在不同環境跑步，多半會因為天氣、光線等因素影響識別效果，因此在訓練人工智慧系統過程中，同時也將各種天氣變化等因素加入訓練，另外也能配合使用者配戴的手機內建GPS進行定位，藉此確認使用者實際所在地點。

此項設計未來也預期會應用在更多視力輔助項目，例如可協助眼盲或弱視人群安全地在道路間行走。

而在此之前，Google也已經將Google I/O 2018期間提及的Lookout發展項目，針對美國地區的Pixel系列手機釋出應用內容，藉由Google Lens技術基礎，透過手機相機鏡頭拍攝前方影像，進而識別周遭影像內容，並且透過描述文字轉成語音，讓有視力障礙的人士能藉此「看見」前方物件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》