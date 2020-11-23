Firefox下一代瀏覽器引擎Servo 目前轉由Linux基金會負責後續發展

Mozilla與Linux基金會共同說明，被視為Firefox下一代瀏覽器引擎，並且以Rust語言編寫的Servo，未來將由Linux基金會代管，同時負責後續項目發展。

Servo原本是Mozilla實驗性質的瀏覽器引擎，原本預計成為現行使用Gecko引擎後繼設計，主要可藉由多核設計處理器運算資源，以及繪圖顯示卡加速，提昇瀏覽器整體運作效率，並且能對應諸如WebVR等較佔硬體資源應用服務。

不過，由於先前受到新型冠狀病毒疫情影響，使得Mozilla大量裁撤全球人力，甚至也關閉台北辦公室，同時也將部分發展項目予以中止。此次宣布將Servo引擎交由Linux基金會繼續發展，顯然也是因為本身受到影響有關，透過Linux基金會開源發展模式，讓Servo引擎能繼續發展，並且有助於網頁技術持續成長。

由於Servo引擎是以Rust通用編譯語言打造，並且能與諸多同樣以Rust語言打造應用服務相容運作，成為W3C、WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group)網頁標準發展重要項目，而交由Linux基金會接手後續發展，更可讓Servo引擎廣泛應用多元項目。

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