聽新聞
test
0:00 / 0:00
Firefox下一代瀏覽器引擎Servo 目前轉由Linux基金會負責後續發展
Mozilla與Linux基金會共同說明，被視為Firefox下一代瀏覽器引擎，並且以Rust語言編寫的Servo，未來將由Linux基金會代管，同時負責後續項目發展。
Servo原本是Mozilla實驗性質的瀏覽器引擎，原本預計成為現行使用Gecko引擎後繼設計，主要可藉由多核設計處理器運算資源，以及繪圖顯示卡加速，提昇瀏覽器整體運作效率，並且能對應諸如WebVR等較佔硬體資源應用服務。
不過，由於先前受到新型冠狀病毒疫情影響，使得Mozilla大量裁撤全球人力，甚至也關閉台北辦公室，同時也將部分發展項目予以中止。此次宣布將Servo引擎交由Linux基金會繼續發展，顯然也是因為本身受到影響有關，透過Linux基金會開源發展模式，讓Servo引擎能繼續發展，並且有助於網頁技術持續成長。
由於Servo引擎是以Rust通用編譯語言打造，並且能與諸多同樣以Rust語言打造應用服務相容運作，成為W3C、WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group)網頁標準發展重要項目，而交由Linux基金會接手後續發展，更可讓Servo引擎廣泛應用多元項目。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言