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Windows作業系統滿35歲 目前成為最多人使用的PC作業系統

聯合新聞網 / 楊又肇

以美國時間計算的話，35年的今日，也就是美國西岸時間11月20日，微軟正式宣佈推出1.01版本的Windows 1.0，而如今此項作業系統已經成為全球絕大多數PC裝置使用操作介面，同時也在今年3月中旬過後終於宣布全球使用Windows 10的用戶人數超過10億

事實上，微軟一開始打造的Windows並非定位成作業系統，而是基於MS-DOS的圖形操作介面，即便當時已經針對Windows操作介面添加對應滑鼠、鍵盤、音效卡等硬體裝置提供驅動程式，同時使用者也能在Windows內完成諸多檔案操作功能，但依然需要先完成載入MS-DOS，才能順利啟用Windows操作介面。

直到Windows 95，微軟才正式讓Windows成為可獨立運作的作業系統，並且逐漸取代傳統以MS-DOS指令操作的電腦使用模式，讓PC進入圖形導向操作使用模式。

不過，相比微軟推動圖形化操作模式投入時間，蘋果其實早在1984年推出的麥金塔電腦就已經搭載當時名為System 1的圖形導向作業系統，只是後來因為Windows作業系統藉由大量OEM業者合作推廣而普及，目前已經成為全球最多人使用的PC裝置作業系統。

從Windows 95獲取成功之後，微軟後續也推出Windows 98、Windows ME，以及後來吸引更多人使用的Windows XP，而隨著Windows Vista短暫上市，接續推出的Windows 7也持續吸引不少人使用。

雖然微軟後續一度期望能藉由全新Windows 8、Windows 8.1擴展更多市佔，甚至期望透過動態磚 (Tile)介面設計，以及Windows Mobile作業系統擴展行動裝置市場，但最終仍不敵Android、iOS，同時動態磚介面也因為市場用戶仍偏好傳統Windows操作模式，最終還是無法成為主流使用介面，因此在後來更新的Windows 10也就恢復原本貼近Windows 7的操作介面，動態磚操作模式也就成為其中一個附屬功能。

而在2015年正式宣佈推出Windows 10作業系統時，微軟曾發下豪語表示希望能在未來三年內讓Windows 10使用人數超過10億，但隨著在行動裝置市場發展失利，加上物聯網裝置應用布局也不盡理想，使得Windows 10原本藉由免費升級更新大幅增加使用人數，卻始終未能在原本預期時間達成用戶人數目標，直到2020年年初才終於讓Windows 10用戶人數衝破10億人。

儘管如此，Windows 10依然是目前最多人使用的PC作業系統，同時微軟目前也逐漸讓Windows 10作業系統從既有x86硬體架構逐漸延伸至Arm架構設計，期望對應更多元硬體環境，讓Windows 10作業系統能吸引更多人使用，甚至也期望藉由Windows 10X拓展更多視窗作業系統應用功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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