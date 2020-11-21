CrossOver可讓M1處理器Mac更直覺執行Windows軟體

以開源虛擬化軟體WINE為基礎打造的CrossOver，稍早由CodeWeavers宣布將可相容搭載M1處理器的新款Mac裝置使用，並且能透過轉換模擬方式直接執行Windows PC相容軟體。

不過，CodeWeavers並未進一步解釋CrossOver背後運作原理，但強調能在無需規劃獨立安裝空間情況下，即可讓使用者在Mac硬體環境直接執行Windows PC相容軟體，不像Parallels Desktop等虛擬化軟體必須佔用一定儲存空間，並且需要事先安裝Windows作業系統才能順利使用。

為了增加說服力，CodeWeavers更透過影片展示Windows PC平台的《巫師3：狂獵 (The Witcher 3: Wild Hunt)》，以及《絕地要塞2 (Team Fortress 2)》等遊戲，雖然仍有一些明顯延遲情況，但至少顯示CrossOver可以在M1處理器環境執行Windows PC平台相容遊戲，意味佔用硬體效能相對較小的多數應用軟體都能順利透過CrossOver執行運作。

目前還無法確定CrossOver預計何時推出，但顯然將會成為Parallels Desktop，或是由VMware、甲骨文提供虛擬化軟體更輕便的使用選擇。

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