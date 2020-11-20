前Yahoo執行長打造Sunshine Contacts 以AI統整聯絡人資訊

前Yahoo執行長Marissa Mayer於2018年與同樣在Google、Yahoo歷任的Enrique Munoz Torres共同創立Lumi Labs，並且標榜致力於人工智慧技術應用項目。稍早則是將公司名稱變更為Sunshine，同時推出第一款名為Sunshine Contacts的服務產品。

Sunshine Contacts標榜藉由人工智慧技術管理使用者日常生活中的聯絡人，並且讓安排每天行程變得更容易。

其中包含在取得用戶允許之下，Sunshine Contacts將會掃描手機內的聯絡人，或是確認Google等服務內的聯絡人資料，同時也會藉由獲准存取用戶的LinkedIn、Gmail服務等數據，透過數據分析方式自動填入缺少內容，或是調整重複資料，例如地址、電話號碼等，藉此讓用戶的聯絡人資料更趨完整。

對許多人來說，掌握充足的聯絡人資料可讓本身從事業務更得心應手，同時也能藉由與人建立更完整聯繫關係，進而拓展個人事業發展範圍。

而Sunshine Contacts則可協助用戶將分散在不同服務內的聯絡資料進行統整，同時也能透過分析郵件等內容，協助確認用戶行事曆安排是否有時間重疊情況，進而可提前做調整，或是在臨時需要特定聯絡人資訊時，不用再諸多服務選項中查找。

目前類似服務如Cardhop、FullContact、Evercontact，或是SigParser早已提供類似應用功能，讓使用者能透過雲端服務、人工智慧與數據比對等方式整合聯絡人資訊，Sunshine Contacts則是標榜能讓用戶原本在手機上的聯絡人內容，可以藉由Sunshine Contacts服務變得更完整，因此能讓使用者透過原本使用服務確認詳細聯絡人資訊，或是快速將聯絡人資訊完整分享給他人使用。

Sunshine Contacts現階段仍是透過邀請制加入使用，並且採免費使用設計，但未來也考慮透過付費版本提供進階服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》