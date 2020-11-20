Google更新Google Pay服務 加入「拆帳支付」功能

今年陸續強化Google Pay線上金融服務後，Google稍早再次更新Google Pay功能，除了將交易列表調整為以人為主軸，讓使用者能向個人、群組或商家進行交易，甚至加入拆帳支付功能，另外則是進一步加入帳務管理項目，讓使用者能更容易透過Google Pay服務管理個人開銷。

在此之前，Google已經證實從明年開始，將與包含Bank Mobile、BBVA USA、BMO Harris、Coastal Community Bank、First Independence Bank，以及SEFCU等美國境內銀行機構合作，預計讓Google Pay可以處理數位支票與線上儲蓄帳戶等金融相關業務，藉此擴展純網銀服務。

而在此次更新更進一步強化個人理財功能，讓Google Pay服務從一開始可存放信用卡、銀行卡、會員卡、優惠券，或是交通票證的數位錢包，成為可以管理個人開銷，並且讓支付變得更簡單的理財工具。

除了讓使用者能向個人、群組或商家進行交易，甚至加入拆帳支付功能，同時也用來訂購超過10萬家餐廳提供餐飲，以及超過3萬個加油站付款交易，甚至也能用於支付超過400個城市的停車費用，另外也能在連接銀行帳號之下，自動建立開銷明細，並且能透過搜尋查找Google Pay服務內記錄的消費明細。

Google同樣強調新版Google Pay並不會透露使用者消費明細，更不會透過使用者消費記錄作為廣告使用，甚至交易明細記錄功能必須由使用者手動開啟才能使用。

依照Google說明，目前Google Pay在全球30個國家地區提供使用，每月活躍用戶人數達1.5億人，其中也包含台灣市場。不過，此次更新將會先以美國市場為主，同時預計在明年與更多美國境內銀行單位合作。

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