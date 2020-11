「閱後即焚」模式偷截圖會通知！IG與Messenger三大新功能上線

如果用戶在使用閱後即焚模式時有人在聊天螢幕截圖,對方則會收到通知。如果你感到不安,就可以盡快離開聊天視窗保護自己,甚至可以直接進行封鎖、檢舉。

日前 IG 與 Messenger 進行跨平台整合推出相當多功能,像是更多聊天背景模式、自拍貼紙,現在 IG 與 Messenger 再讓三大新功能正式上線。

一起觀看影片:

現在能和好友一同觀賞影片,當用戶和親朋好友展開視訊通話時,一同享受觀看 Facebook Watch 影片、IGTV、Reels、電視節目及電影等內容。

只要在 Instagram 或 Messenger 中開始視訊聊天,或建立 Messenger Room。在視訊聊天中,點擊右下角的媒體按鈕,然後選擇「電視」和「電影」標籤。在 Messenger 視訊聊天中,向上滑動以前往選單,選擇「一起觀看」,然後選擇「電視和電影」標籤。就可以選擇各種節目內容。官方還自行推出兩個節目 Post Malone’s Celebrity World Pong League 和 Here for It With Avani Gregg。

Photo Credit:Facebook

聊天背景設定:

第二個新上線功能是聊天主題設定,更新後可以擁有個人化的視窗背景。根據臉書官方介紹,目前在 Messenger 和 Instagram 上新增一個特殊的聊天主題為 TinyTAN ,一組由 BTS 的七個成員的可愛角色。更新到新版以後就能使用 TinyTAN 聊天主題、表情符號、分享新專輯中喜歡的歌曲。

Photo Credit:Facebook

閱後即焚模式:

在聊天時選擇模式,可讓已讀取的訊息在對方看過後或關閉聊天室後消失,藉此強化安全性,讓用戶可以掌握自己使用體驗。Messenger 和 Instagram 將陸續推出此模式。目前在美國和其他一些國家地區的 Messenger上都可以使用,並將在歐盟國家地區上線。

Photo Credit:Facebook

閱後即焚模式只有在 Instagram 上彼此追蹤或在 Messenger上聯絡人,才能在一對一聊天中使用閱後即焚模式。用戶可選擇是否與對方一同加入此模式。如果用戶在使用閱後即焚模式時有人在聊天螢幕截圖,對方則會收到通知。如果讓你警覺而感到不安,就可以盡快離開聊天視窗保護自己,甚至可以直接進行封鎖、檢舉。

除此之外自拍貼紙、自訂回應表情符號、發送動畫效果訊息和直接回覆訊息,現在全球用戶可在 Instagram 上更新,並可在 Messenger 上使用。

《本文作者 Anny ,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》