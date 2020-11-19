「閱後即焚」模式偷截圖會通知！IG與Messenger三大新功能上線

如果用戶在使用閱後即焚模式時有人在聊天螢幕截圖，對方則會收到通知。如果你感到不安，就可以盡快離開聊天視窗保護自己，甚至可以直接進行封鎖、檢舉。

日前 IG 與 Messenger 進行跨平台整合推出相當多功能，像是更多聊天背景模式、自拍貼紙，現在 IG 與 Messenger 再讓三大新功能正式上線。

一起觀看影片：

現在能和好友一同觀賞影片，當用戶和親朋好友展開視訊通話時，一同享受觀看 Facebook Watch 影片、IGTV、Reels、電視節目及電影等內容。

只要在 Instagram 或 Messenger 中開始視訊聊天，或建立 Messenger Room。在視訊聊天中，點擊右下角的媒體按鈕，然後選擇「電視」和「電影」標籤。在 Messenger 視訊聊天中，向上滑動以前往選單，選擇「一起觀看」，然後選擇「電視和電影」標籤。就可以選擇各種節目內容。官方還自行推出兩個節目 Post Malone’s Celebrity World Pong League 和 Here for It With Avani Gregg。

Photo Credit：Facebook

聊天背景設定：

第二個新上線功能是聊天主題設定，更新後可以擁有個人化的視窗背景。根據臉書官方介紹，目前在 Messenger 和 Instagram 上新增一個特殊的聊天主題為 TinyTAN ，一組由 BTS 的七個成員的可愛角色。更新到新版以後就能使用 TinyTAN 聊天主題、表情符號、分享新專輯中喜歡的歌曲。

Photo Credit：Facebook

閱後即焚模式：

在聊天時選擇模式，可讓已讀取的訊息在對方看過後或關閉聊天室後消失，藉此強化安全性，讓用戶可以掌握自己使用體驗。Messenger 和 Instagram 將陸續推出此模式。目前在美國和其他一些國家地區的 Messenger上都可以使用，並將在歐盟國家地區上線。

Photo Credit：Facebook

閱後即焚模式只有在 Instagram 上彼此追蹤或在 Messenger上聯絡人，才能在一對一聊天中使用閱後即焚模式。用戶可選擇是否與對方一同加入此模式。如果用戶在使用閱後即焚模式時有人在聊天螢幕截圖，對方則會收到通知。如果讓你警覺而感到不安，就可以盡快離開聊天視窗保護自己，甚至可以直接進行封鎖、檢舉。

除此之外自拍貼紙、自訂回應表情符號、發送動畫效果訊息和直接回覆訊息，現在全球用戶可在 Instagram 上更新，並可在 Messenger 上使用。

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》