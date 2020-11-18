啟用Windows內建虛擬環境「Windows沙箱」 來路不明檔案扔進測試不用怕

對付網路上來路不明的高風險程式或檔案，Windows 10 內建的輕量化虛擬環境「Windows 沙箱」，自然就顯得非常實用。

雖然說是內建程式，但 Windows 沙箱起初並不會出現在系統開始選單中，必須經由數個步驟進行啟用後，才會顯示 App 圖示允許使用。Windows 沙箱目前僅支援 Windows 10專業版與企業版以上系統，家用版 Windows 10尚無內建。此外，使用者若想開啟 Windows 沙箱功能，必須先到電腦 BIOS／UEFI 畫面中，手動啟用「虛擬化」相關選項，否則新增此功能時將會出現錯誤，敬請特別留意。

步驟1.

首先在電腦左下角的 Windows 圖示上按滑鼠右鍵，跳出清單後選擇「應用程式與功能」。

步驟2.

接著於設定視窗中，點選應用程式與功能區塊的「選用功能」文字。

步驟3.

將畫面往下拉到底，看到相關設定區塊的「更多Windows功能」後對它按一下。

步驟4.

於跳出的 Windows 功能視窗中，找到「Windows沙箱」選項，打勾並按下「確定」，等待新增作業完畢後，重新啟動電腦。

步驟5.

電腦重新開機後，在開始選單中應該就能看見「Windows沙箱」App 圖示了。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》