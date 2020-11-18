macOS Big Sur更新掀隱私疑慮？蘋果強調僅用於檢查安全

在近期釋出正式版本更新的macOS 11 Big Sur中，除了造成部分早期Mac裝置升級後出現問題，更讓不少人擔心突然跳出的Gatekeeper機制是否涉及存取用戶隱私。不過，蘋果後續則是強調此項從早期從OS X 10.8 Mountain Lion時期就已經存在的安全確認機制，實際上只會用來驗證Mac裝置即將執行軟體是否安全，並不會紀錄用戶隱私資訊。

依照蘋果說明，Gatekeeper機制主要用於確認在Mac裝置上執行的軟體是否安全，無論是源自蘋果或第三方的軟體內容，都會在裝置連線時向蘋果伺服器發送確認請求，藉此確認軟體開發證書是否有效。

而此確認流程時間其實相當短，因此在一般使用情況並不會有明顯感覺，但由於近期macOS 11 Big Sur更新引發問題，造成Gatekeeper驗證機制讓人質疑是否暗地將用戶隱私資訊傳送給蘋果，甚至有人進一步分析發送給蘋果伺服器的資訊，發現包含軟體使用相關資訊都會傳送給蘋果，因此更加深使用者對蘋果是否蒐集用戶資訊的質疑。

不過，蘋果強調Gatekeeper機制只是為了確保軟體執行安全，實際上並不會紀錄任何用戶隱私內容，同時也表示未來將使Gatekeeper機制以加密形式運作，甚至也能允許使用者選擇自行關閉，或是維持目前運作模式確保安全。

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