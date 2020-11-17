iOS 14.3加入iPhone 12 Pro/Max獨享福利！Apple ProRAW這樣開啟

美國 Apple 公司今天發布了 iOS 14.3 的第一個開發者測試版，其中最顯著的變化是，iOS 14.3 帶來了對 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 上 Apple ProRAW 照片格式的支援。

Apple ProRAW 降臨 iPhone 12 Pro

Apple ProRAW 提供所有標準 RAW 資訊，以及 Apple 影像流水線資料。在 iOS 14.3 的「設定>相機>格式」中能啟用該選項。在 「設定 」應用的那個區域，你應該看到一個新的 Apple ProRAW 的切換。不過 Apple 公司警告說，ProRAW 格式的每個文件大小約為 25MB。

顯示 ProRAW 的相機控制。 ProRAW 是一個 12 位的文件，它使用線性 DNG 格式來保留文件中更多的訊息和動態範圍，在編輯曝光和白平衡時提供更多的靈活性。每個文件約為 25MB。

啟用此設定後，您應該會在相機應用的右上角看到一個新的 RAW 切換器。你可以點擊切換按鈕來啟用或禁用 ProRAW 照片格式的捕捉。該功能僅適用於 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。

Apple 上個月在發布 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的同時宣布了 ProRAW 格式，並預告將透過未來的 iOS 軟體更新提供。 ProRAW 的目標是將 Apple 的計算攝影功能 (如深度融合和智慧HDR) 與 RAW 拍攝的傳統優勢相結合。iPhone 能運用已有的雜點消除與多框曝光調整等，在編輯上佔得優勢，留下更多時間調整顏色與白平衡。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》