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要不要更新？macOS Big Sur 的災情與亮點 變得更像iOS了

聯合新聞網 / INSIDE
全新macOS Big Sur，幾乎重新設計了所有App與功能列的顯示方式。圖／蘋果提供
全新macOS Big Sur，幾乎重新設計了所有App與功能列的顯示方式。圖／蘋果提供

macOS 11.0 Big Sur 可以更新了！整體來說設計更向 iOS 靠攏，而有 M1 晶片的機種可以直接支援 iOS app 生態系整合的體驗。不過 2013 年左右的設備，在更新時也傳出有黑畫面的零星災情，更新前還是做好備份比較保險，或者觀望更穩定的版本釋出。

Apple 新的 macOS 終於開放一般使用者下載更新，和過去的大版本升級比較起來，Big Sur 的變動並不算特別大，不過還是有不少新功能，尤其在 iPhone app 與 M1 電腦整合的大策略下，macOS 現在明顯變得更像 iOS 了。

Apple 大多數 2013 年後的機種都支援 Big Sur 更新，可以去看看系統篇好設定裡面的軟體更新選項有沒有多了下載通知。當然，大版本更新總是伴隨錯誤當機的風險，這次 Big Sur 也傳出了一些災情，我們把有感更新和當機回報都放在底下，大家可以考慮一下要不要按下更新鈕，也記得安裝新版作業系統前最好做好備份。

配備最新 M1 Apple Silicon 晶片的電腦，更新 Big Sur 後可以支援 iOS 的 app，而舊版硬體升級過來的 Mac 就沒有辦法使用，不過可以看出來心 macOS 的 icon 和介面都長得很像 iOS。

更新後多了跟 iOS 一樣的控制中心和小工具，而非 Dash Board。按下右上角的控制中心圖示，就會有 WiFi、藍牙、AirDrop、免打擾模式、螢幕投放等開關，還可以調整音量、螢幕亮度、鍵盤亮度、還有現正播放的影音。如果你還是習慣原本的樣式，在設定裡面可以把這些設定在狀態列裡面顯示。不過音量這些已經可以用鍵盤調整的選項，特地獨立出一塊區域感覺起來還滿多餘的。

另外在通知面板裡面，可以放進小工具，可以讓更多常用程式和 app 狀態一目了然，對使用情境常需要多工處理的電腦來說很方便，不過目前 macOS 上的小工具選擇還不多。而且通知面版將「今日」與「通知」整合成一頁，所有的資訊都可以一次查看。

另外如果你有在用電腦版 iMessage，在內建 app 也新增了一些功能，包括回覆特定訊息、釘選訊息、標記好友等，這些現在都可以無縫在 iOS 和 Big Sur 切換聊天體驗。除此之外，還有一些更花稍的功能，比如打「恭喜」、「生日快樂」、「新年快樂」之類的祝賀詞就會彈出煙火特效。

很久沒變的 Safari 也更新了，變得稍微快跟順暢一點點，另外 Apple 強調的是隱私安全功能，比如你現在馬上看到網站用了多少追蹤器回傳你的資料，並且一鍵阻擋網站的追蹤。

最後比較不重要但挺驚喜的一點是，2016 年以前的 Apple 開機音效回歸了，現在開機時可以聽到懷舊的「登」聲響，感覺還不錯。

當然在這些小驚喜背後，大版本更新還是有一定風險的，不少使用者也還在觀望等待 macOS 11.05 出來也許會更穩定。論壇上已經出現使用者發文表示 Big Sur 在較舊型號，尤其是 13、14 年的 MacBook Air 、 MacBook Pro 或 iMac 未安裝完成就黑螢幕當機，重開機無法進入也無法進入 recovery mode。目前 Apple 官方提供的自行解決建議事先嘗試重置 NVRAMSMC，若沒用就要準備送修了。

《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

macOS macOS Big Sur iOS 蘋果 更新

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