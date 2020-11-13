macOS 11 Big Sur開放更新 針對Arm架構Mac最佳化、啟動速度更快

蘋果公布搭載M1處理器的新款MacBook Air、Mac Mini與13.3吋MacBook Pro時，連帶地也宣布新版macOS 11 Big Sur將在美國西岸時間11月12日釋出更新。而依照各地區時差，實際推送更新時間會有差異，例如台灣地區預計在11月13日陸續向使用者釋出更新。

在此次更新中，蘋果終於將macOS作業系統版號10更新至版號11，意味「Big Sur」是大規模的更新，不僅對應既有搭載Intel處理器的Mac機種，更完整對應換上M1處理器、採Arm架構設計的新款Mac機種，甚至能對應更短App啟用時間，以及能更快從休眠狀態被喚醒。

而在介面設計，蘋果此次在macOS 11 Big Sur也做了不少調整，例如可以透過全新控制中心介面快速切換Wi-Fi、開啟藍牙，或是能以類似iOS 14增加的小工具，讓使用者能更方便使用App功能。此外，藉由Catalyst項目設計也能讓iOS平台App轉換為macOS作業系統可使用版本，使得Mac機種可使用App數量能大幅增加。

此外，蘋果也在此次Safari瀏覽器做了不少更新，其中在首頁背景加入可自訂背景圖像、增加各類小工具，並且將滑鼠游標停放在瀏覽分頁時，就會自動顯示瀏覽頁面預覽畫面，並且加入自動翻譯功能。

這次更在Safari加入擴充程式 (extensions)，並且強調可讓使用者擁有高度掌控權，例如可手動開啟、關閉擴充程式功能，或是確認擴充程式是否有可疑竊取隱私情況。未來對應Safari的擴充程式將可透過Mac App Store下載安裝，同時也會吸引更多開發者加入提供內容。

同時，使用者也能透過Safari瀏覽器隨時確認個人瀏覽頁面是否涉及記錄個人隱私，另外則是強調比Chrome瀏覽器帶來高達50%的網頁開啟速度提昇表現，同時也能降低裝置電力損耗。

至於藉由Universal 2及Rosetta 2工具資源，更可讓開發者將打造服務內容輸出為Intel處理器及M1處理器硬體環境可使用版本，或是將既有App轉換為對應Arm架構環境相容版本，因此選購搭載M1處理器設計的新款Mac，原則上並不需要擔心可使用App數量問題。

不過，搭載M1處理器設計的新款Mac所使用macOS 11 Big Sur作業系統，並不包含Boot Camp功能，僅能藉由Parallels Desktop在內第三方軟體，透過虛擬化方式使用Windows 10等作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》