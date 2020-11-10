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Google、Facebook等iOS App 仍未準備對應Mac裝置使用
雖然目前已經有不少iOS平台App已經默默標明支援macOS 11 Big Sur以上版本使用，但並非所有iOS平台App都會加入這樣的設計。
目前Google、Facebook旗下App似乎仍未準備對應Mac裝置使用，而包含Snapchat、Amazon Prime Video，以及迪士尼的Disney+似乎暫時也尚未準備在Mac App Store上架。
此外，部分遊戲內容也尚未計畫在Mac App Store上架，包含《糖果傳奇 (Candy Crush)》、《Among Us》、《Real Racing 3》等遊戲目前仍維持提供iOS平台版本，但諸如《Sky光・遇 (Sky: Children of the Light)》、《地鐵跑酷 (Subway Surfers)》、《Temple Run 2》等遊戲則已經確定對應Mac裝置使用。
在先前說明Catalyst項目時，蘋果表示可透過映對方式讓原本在iOS平台透過觸控方式操作內容，在Mac裝置上可對應觸控板、滑鼠、鍵盤使用，但實際上仍會有一些限制，例如需要透過轉動手機、配合相機使用，或是透過NFC感應等操作情況，可能就無法用於Mac裝置，但絕大部分以觸控操作的iOS平台App都能順利移植到Mac裝置上使用。
因此扣除操作相容問題，第三方業者尚未考慮將旗下App移植到macOS 11以上版本，有可能是基於實際使用性不佳，或是有諸如市場策略上的考量。當然，有些App可能只是上未完成移植準備，因此尚未列出支援macOS 11 Big Sur。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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