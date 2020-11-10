在大陸也能用Google 老字號NordVPN最高68%折扣、加碼額外使用方案

筆者先前曾介紹的老字號VPN服務─NordVPN，目前因應歐洲網路安全月 (European Cybersecurity Month)推出購買兩年訂閱方案，從即日起至11月底提供最高68%折優惠，同時還能藉由試試手氣獲得額外1個月、1年或2年份使用方案。

標榜在全球擁有高度連接節點資源

相比坊間其他VPN服務，NordVPN在全球59個國家地區佈署超過5800組伺服器，並且持續擴點，更標榜旗下VPN服務對應數據傳輸效率相當高，甚至可對應各類串流影音服務或P2P點對點下載存取使用需求。

而在安全部分更標榜採用AES 256等級加密，讓使用者能透過NordVPN架構伺服器確保上網時的個人隱私安全，並且提供前期偵測惡意網站與自動斷開惡意攻擊功能，另外更標榜採用雙重VPN伺服器存取模式，避免使用者隱私安全受到影響。

此外，由於NordVPN更標榜能繞過中國防火長城阻擋，因此強調即便使用者位於中國境內依然可透過NordVPN服務順利存取外部地區網路資源，進而使用在中國境內被限制服務，例如Google Search、Netflix等。

在使用難易度部分，NordVPN透過單組按鍵點擊即可快速連接距離使用者最近的伺服器，除非有特定連接需求 (註)才需要透過手動方式設定。而單組帳號最多可對應6組裝置使用，對於一般人同時擁有多部上網裝置使用情況相對友善，支援裝置則包含Windows PC、Mac、Android、iOS、Linux系統，甚至也特別針對眾人常用的Chrome、Firefox瀏覽器進行最佳化，更可應用在Android TV裝置。

註：例如希望存取特定地區限定的網路服務，比方依照所在地網路IP切換可觀看內容的Netflix。

至於在連接速度表現方面，NordVPN由於全球地區提供多組伺服器節點，因此比較不容易像其他VPN服務難以連上，或是連上後容易斷線，在實際連接運作表現也相當流暢。以先前筆者實際測試體驗來看，在中華電信100Mbps規格的光纖網路服務實際傳輸速率約在67Mbps，透過台灣或鄰近的香港伺服器連接時，速度約介於500Kbps至20Mbps區間，主要會看當時實際連入人數而定，基本上用於觀看串流影音並不會有太大問題，但如果用於線上遊戲或串流遊戲的話，可能就會有些吃力。

今年因為疫情影響增加網路使用需求，VPN服務需求更是大幅成長

雖然今年因為疫情影響，使得一般民眾較難出國旅行，在家中時間也跟著大幅增加，因此也讓藉由網路連線觀看串流影音的比例增加，甚至在授權在台播放的電視劇、電影全數追完後，有不少人開始追僅先在美國等地授權播放內容，因此也讓VPN服務使用需求增加，例如用於觀看於尚未在台提供服務的Disney+所收錄影集、電影，或是使用目前僅在日本境內提供服務、由Avex及Cyber Agent合作提供使用AWA串流音樂服務。

即便目前坊間已經有越來越多VPN服務提供使用，其中更有不少服務是以免費形式提供，但此類服務終究還是一分錢一分貨，服務背後有多少伺服器支撐，同時服務本身是否值得信賴，以及是否容易使用，另外是否持續提供新技術應用與後續技術支援，顯然就更加重要。

NordVPN不僅標榜本身服務使用便利性、穩定性，更說明其VPN服務就是針對繞過中國防火長城限制設計，即便中國防火長城技術持續更新，NordVPN也強調會以更快速度升級，讓使用者能穩定透過VPN服務上網。同時，NordVPN更將總部設置於沒有強制保留服務資料相關法令要求的巴拿馬，因此也不會在資料庫留存用戶真實身分資料，藉此進一步確保使用者上網安全。

目前NordVPN服務1個月使用方案為11.95美元 (約新台幣350元)，一次訂閱1年方案則折合每月為4.92美元 (約新台幣150元)，約為58%折扣，至於一次訂閱2年方案將等同以每月3.71美元計價 (約新台幣110元)，折扣幅度為68%。

配合歐洲網路安全月活動，NordVPN也提供可以每月1.49美元 (原價每月4.99美元)加購使用的NordPass，讓使用者能隨時儲存在網路上的帳號、密碼，並且能在不同裝置間隨時存取、整理，另外也能以每月1.49美元 (原價為每月7.99元)加購NordLocker，進一步提供以加密形式提供使用的10GB線上儲存空間。

若使用者不滿意NordVPN服務，官方也30天內不滿意均可無條件申請退款的保證，同時服務本身也提供隨時可取消訂閱選項，讓使用者能有更大選擇彈性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》