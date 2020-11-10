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提供進階修圖功能 Google吸引使用者付費訂閱Google One方案

聯合新聞網 / 楊又肇

除了日前針對訂閱2TB儲存容量以上的用戶額外提供開啟VPN加密上網保護功能，Google顯然也將藉由更多誘因吸引更多人付費加入使用Google One訂閱方案。

依照XDA Developers論壇網站指出，Google將針對付費使用Google One訂閱方案的用戶，額外提供更進階的Google Photo線上修圖功能，例如可讓使用者保留照片人物顏色，但進一步將背景顏色抽換，而這些功能原本僅對應具景深資訊的照片使用，Google顯然是透過旗下軟體技術讓沒有景深資訊的照片也能順利使用相同修圖功能。

如果本身偏好透過後製方式讓照片變得更好看，或許對於Google此項方案會有更大興趣，同時目前這些功能僅需符合付費訂閱Google One即可獲得，意味使用者僅需每月花費2美元 (約新台幣60元)，不僅能使用Google Drive 100GB線上儲存容量，同時也能利用Google Photos影像編輯功能調整照片效果。

為了吸引更多人付費加入Google One訂閱方案，Google未來預期將會加入更多僅付費訂閱用戶才能使用功能，例如先前針對付費訂閱2TB以上容量的Google One用戶額外提供VPN加密上網保護功能

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

VPN Google

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