WhatsApp與的行動支付功能正式於印度上線 加速數位金融流通模式

WhatsApp在2018年宣布與印度國家支付公司 (National Payments Corp of India)合作，讓使用者能直接藉由WhatsApp平台使用完整跨銀行轉帳服務功能，目前正式在印度市場推出，讓使用者能更方便地透過WhatsApp進行線上轉帳，或是用於日常生活支付需求。

此項對應印度工業投資信貸銀行在內四家印度大型銀行金融業務的支付服務，預期能藉由WhatsApp行動便利性，讓印度境內約2億名用戶能更方便地透過手機完成線上轉帳、支付等交易，並且對應印度境內10種主要使用語言，同時本身藉由統一支付介面 (UPI,Unified Payment Interface)串街不同銀行金融業務交易。

在此之前，Google已經在印度地區推行名為Tez行動支付服務，可讓使用者將銀行帳戶與手機綁定，並且透過線上通路或實體通路付款，同時也支援使用者之間彼此轉帳，分別可對應Android與iOS裝置使用，背後則是透過印度政府支持的標準統一支付技術介面與銀行業者系統串接，藉此讓印度地區用戶能透過手機管理個人金融帳戶，並且用於各類交易項目。

除此之外，印度市場還有包含獲得阿里巴巴、Softbank投資的行動支付服務Paytm，以及由Walmart推動的PhonePe競爭行動支付市場，雖然較晚進入市場競爭，但Facebook預期可藉由WhatsApp使用市佔增加行動支付服務使用比例。

由於印度被視為目前更大智慧型手機成長市場，同時也因為人口眾多而吸引不少手機品牌進駐競爭，使得印度境內越來越多日常生活逐漸與手機應用服務結合，同時也成為主要資源取得管道，因此支付也成為手機重要應用功能之一。

同時，印度政府近年也持續推動減少使用大面額舊幣流通情況，並且期望藉由行動裝置普及化加速印度境內金融流通。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》