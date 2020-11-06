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每天使用人數超過1億！小愛同學5.0對應更多互動模式、支援全場景應用需求

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次小米開發者大會中，小米也宣布將旗下數位助理服務小愛同學升級為「智慧生活助手」定位，標榜能對應全場景應用需求，並且能更懂使用者需求與習慣，另外也可能針對個人需求客製化聲音，甚至能整合手勢互動操作等使用體驗。

依照小米副總裁崔寶秋說明，小愛同學已經從過去僅能透過聲音互動模式，進階至可融合聲音、手勢，甚至數位文字連動等操作體驗，將能更進一步應用在各類場景裝置使用，而不僅應用在手機、電視等常見裝置，甚至未來也能應用在更多物聯網設備。

同時，在升級至5.0版本的功能應用中，更針對全場景應用做提升，加入協同喚醒、反應，以及提醒功能，甚至也加強對話交談互動體驗，讓小愛同學能進一步記憶使用者互動內容、使用習慣，同時也能客製化小愛同學表現聲音，其中更加入童音、粵語等語音特色。

目前在互動模式中，則是進一步強化人工智慧學習效果、對應更多互動模式，並且支援人工智慧翻譯、課程表，甚至可以在相機功能喚醒小愛同學輔助拍攝。

而依照小米公佈數據，小愛同學截至今年6月時的累積喚醒次數高達617億次，成為中國境內最受歡迎的數位助理服務，同時整合小愛同學的裝置數量已經有多達2.28億台被啟用，同時小愛同學的每月活躍使用人數也達7840萬人，全球每天使用小愛同學的人數更超過1億人。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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