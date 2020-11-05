網怨「看起來都長一樣」 擴充功能一鍵重返舊版Google icon

覺得 Google G Suite 的新版 icon 長得太像，分不清嗎？有開發者聽到你的心聲了。

十月份 Google 正式宣布推出 Google Workspace，整合過去 G Suite 的功能，即時訊息、視訊會議、文件與工作管理等，也換上了全新的品牌識別。然而在所有 icon 都為紅黃藍綠四色的搭配下，引發不少人抱怨視覺辨認不易，看起來都是一樣的。

Google 重塑品牌視覺成為下排 icon

如果你仍然無法適應，現在有辦法返回到舊版本了，Claudio Postinghel 近日開發一款擴充功能「Restore old Google icons」幫你搭乘時光機返回變身前的 Google。

「Restore old Google icons」一鍵重返舊版icon

方法相當簡單，在 Chrome 應用程式商店點選新增擴充功能後會跳出以下畫面，接著你可以試試看點選其中的幾個 Google 服務，就可以看到瀏覽器上的分頁變成舊版的 icon。

新增擴充功能「Restore old Google icons」後跳出指示畫面

雖然指示畫面只有顯示 Google Meet、Google 日曆和 Gmail，但事實上開啟像是 Google Drive 也一樣已經回歸到舊版了。

左邊為新開啟分頁，右邊為安裝擴充功能前開啟之分頁

這次 Google 重新塑造品牌視覺無疑是希望能強化一致的品牌形象，不過似乎也忽略的設計的用戶體驗，對於分頁魔人來說尤其困擾，開啟許多分頁下乍看幾乎是相同的應用服務，難以辨認，所幸開發者想出這樣的擴充應用來幫助大家能回到熟悉的樣貌，需要的讀者不妨也來試用看看吧！

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》