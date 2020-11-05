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網怨「看起來都長一樣」 擴充功能一鍵重返舊版Google icon
覺得 Google G Suite 的新版 icon 長得太像，分不清嗎？有開發者聽到你的心聲了。
十月份 Google 正式宣布推出 Google Workspace，整合過去 G Suite 的功能，即時訊息、視訊會議、文件與工作管理等，也換上了全新的品牌識別。然而在所有 icon 都為紅黃藍綠四色的搭配下，引發不少人抱怨視覺辨認不易，看起來都是一樣的。
如果你仍然無法適應，現在有辦法返回到舊版本了，Claudio Postinghel 近日開發一款擴充功能「Restore old Google icons」幫你搭乘時光機返回變身前的 Google。
方法相當簡單，在 Chrome 應用程式商店點選新增擴充功能後會跳出以下畫面，接著你可以試試看點選其中的幾個 Google 服務，就可以看到瀏覽器上的分頁變成舊版的 icon。
雖然指示畫面只有顯示 Google Meet、Google 日曆和 Gmail，但事實上開啟像是 Google Drive 也一樣已經回歸到舊版了。
這次 Google 重新塑造品牌視覺無疑是希望能強化一致的品牌形象，不過似乎也忽略的設計的用戶體驗，對於分頁魔人來說尤其困擾，開啟許多分頁下乍看幾乎是相同的應用服務，難以辨認，所幸開發者想出這樣的擴充應用來幫助大家能回到熟悉的樣貌，需要的讀者不妨也來試用看看吧！
《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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