快訊

戰況激烈！拜登搶先奪205票 川普136票後頭猛追趕

全球確診將破5000萬！近65萬人連署籲解禁 美槍枝熱賣兩倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

同類型App該選哪個？Google Play Store增加「特色條列比較介面」

聯合新聞網 / 楊又肇

Google Play Store收錄app數量日益增長下，Google似乎也開始測試提供可比對相似app內容比對工具，讓使用者能更方便找到合適需求的app。

依照Android Police網站發現，Google Play Store針對特定類型app，例如多媒體播放工具類app，在其介紹頁面選項內增加了相似app內容比較項目，讓使用者能更方便比較不同app內容使用差異。

過去在Google Play Store的頁面設計裡，通常會在單一app介紹頁面下方透過相似app列表，吸引使用者下載更多相關或相似app，而針對喜歡在眾多相似app內比較的使用需求，Google此次提出介面設計，顯然將能讓更多人方便比較各個app特色。

目前此項介面更新僅先在特定app內容出現，或許要等Google取得更多使用意見反饋才會成為正式介面功能。而目前看起來這樣的設計，將能讓更多使用者輕易決定應該要在眾多app內下載哪一個適合自己的內容。

不過，對於開發者而言，顯然需要在app上架時遞交更多介紹內容，其中包含方便用於app內容比較的特色條列項目，因此預期也有利於更多app開發者更仔細介紹自己打造內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

APP Google Play

延伸閱讀

準備棄Google改推自有搜尋服務？蘋果iOS 14搜尋結果不一樣了

蘋果是敵人更是朋友？Google年年捧大筆鈔票上門 只為了這個空白欄位

Google硬體、雲端發展將擴大投資 YouTube也成為重要電子商務平台

挺台灣同志遊行 Google地圖將標示彩虹路線

相關新聞

同類型App該選哪個？Google Play Store增加「特色條列比較介面」

在Google Play Store收錄app數量日益增長下，Google似乎也開始測試提供可比對相似app內容比對工具，讓使用者能更方便找到合適需求的app。

蘋果隱藏版實用App 「可立拍」創作社群短影音超方便

社群影音分享正夯，蘋果專為iOS設計、連國小生都能輕鬆上手的「可立拍」影音剪輯App近來推出了至今最大幅度更新，除了在i...

AMD新款顯示卡壓境 傳NVIDIA取消推出顯示記憶體加倍的GeForce RTX 3080、3070

相比過往情況，AMD在今年的發展不僅藉由新款Ryzen處理器威脅Intel處理器市場，就連新款Radeon顯示卡效能表現也逐漸直指NVIDIA，而稍早消息更指稱因為考量AMD推出新款顯示卡帶來威脅，導致NVIDIA取消原本規劃推出顯示記憶體加倍的GeForce RTX 3080、3070，同時部分顯示卡推出計畫也做了調整。

不只Ctrl+X、Ctrl+V 一秒「剪下貼上」還有這幾招

貼上複製可能是你我都熟悉不過的操作，你一定在想到底還有甚麼好學的，很多東西都是由淺入深，今天就來點不一樣的操作讓我們的效率翻倍吧。

三星推app找遺失的行動裝置 離線也行！

三星電子公司周五（30日）推出SmartThings Find應用程式，利用低功耗藍牙（BLE）和超寬頻（UWB）技術,...

準備棄Google改推自有搜尋服務？蘋果iOS 14搜尋結果不一樣了

相關消息指稱，在iOS 14內的Spotlight搜尋功能查找內容時，除了會顯示裝置內App、設定、郵件、備忘錄符合內容，在顯示透過Safari預設搜尋引擎查找內容之餘，同時也會顯示Siri數位助理服務查找內容，而不少市場看法認為，蘋果有意打造自有搜尋引擎服務，藉此擺脫仰賴Google等業者合作關係。

新版iPad版Office加入滑鼠或觸控板操作 支援同時開啟多個文件

今年蘋果讓iPad機種加入支援滑鼠與觸控板操作後，微軟宣布針對iPad上的Office軟體工具加入新版支援功能。

微軟提出「SurfaceFleet」協作模式 讓使用者可在跨裝置間存取硬體功能與軟體內容

微軟研究院稍早公布名為「SurfaceFleet」的介面設計，將在Windows 10作業系統內導入過去曾提出的「Timeline」操作概念，讓使用者能以跨平台形式在不同裝置間存取各類應用服務、檔案內容。

LINE對話機器人設計大賽 水電資訊媒合平台奪冠

桃園市青年局、國立台北商業大學與 LINE Protostar 新星計畫合辦，2020LINE Chatbot 對話機器...

Windows版AirDrop！如何使用「鄰近分享」功能快速傳送檔案？

微軟不久前在 Windows 系統上導入了稱為「鄰近分享」的無線快速檔案交換功能，這就像蘋果的 AirDrop 一樣，無論流程或速度上都大幅改善了 Windows 電腦間的文件交流。

蘋果推出Apple Music TV服務 24小時播放熱門音樂影片

蘋果稍早宣布在美國境內推出Apple Music TV服務，讓使用者能透過Apple Music、TV app，或是藉由Apple TV裝置觀看24小時持續播放的音樂影片。

微軟新版更新讓Windows 10 強制加入網頁版Office服務項目

或許是為了增加更多Office服務使用率，微軟在稍早釋出的Microsoft Edge瀏覽器更新裡，加入網頁版Office服務項目，同時也在Windows 10開始選單的動態磚頁面佔據一塊版位。

熱門新聞

終於來了！iPad 8、iPad Air 4正式在台開賣 10,500元起

iPhone 跳出「無法驗證伺服器識別身分」視窗怎麼辦

萬磁王？他用無線充電盤幫iPhone充電 「手麻得很有感覺、像做電療」

合約看清楚！嫌網路慢用電信商Wi-Fi 她收到帳單臉綠

新款MacBook Pro、MacBook Air換上Arm架構處理器 傳外型不變、999美元起跳

分析師：iPhone 12 Pro需求高於iPhone 12

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。