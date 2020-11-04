同類型App該選哪個？Google Play Store增加「特色條列比較介面」

在Google Play Store收錄app數量日益增長下，Google似乎也開始測試提供可比對相似app內容比對工具，讓使用者能更方便找到合適需求的app。

依照Android Police網站發現，Google Play Store針對特定類型app，例如多媒體播放工具類app，在其介紹頁面選項內增加了相似app內容比較項目，讓使用者能更方便比較不同app內容使用差異。

過去在Google Play Store的頁面設計裡，通常會在單一app介紹頁面下方透過相似app列表，吸引使用者下載更多相關或相似app，而針對喜歡在眾多相似app內比較的使用需求，Google此次提出介面設計，顯然將能讓更多人方便比較各個app特色。

目前此項介面更新僅先在特定app內容出現，或許要等Google取得更多使用意見反饋才會成為正式介面功能。而目前看起來這樣的設計，將能讓更多使用者輕易決定應該要在眾多app內下載哪一個適合自己的內容。

不過，對於開發者而言，顯然需要在app上架時遞交更多介紹內容，其中包含方便用於app內容比較的特色條列項目，因此預期也有利於更多app開發者更仔細介紹自己打造內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》