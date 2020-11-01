AMD新款顯示卡壓境 傳NVIDIA取消推出顯示記憶體加倍的GeForce RTX 3080、3070

相比過往情況，AMD在今年的發展不僅藉由新款Ryzen處理器威脅Intel處理器市場，就連新款Radeon顯示卡效能表現也逐漸直指NVIDIA，而稍早消息更指稱因為考量AMD推出新款顯示卡帶來威脅，導致NVIDIA取消原本規劃推出顯示記憶體加倍的GeForce RTX 3080、3070，同時部分顯示卡推出計畫也做了調整。

在原先規劃裡，NVIDIA計畫推出顯示記憶體加倍的GeForce RTX 3080、3070，但目前考量AMD推出新款顯示卡造成影響，可能已經暫時取消這兩款顯示卡。

除此之外，除了先前已經取消計畫推出的GeForce RTX 3070 Ti，NVIDIA似乎也暫時延後GeForce RTX 3060 6GB推出時間，而先前有傳聞的GeForce RTX 3060 Ti 8GB則延後至11月17日上市。

目前不確定NVIDIA是否會取消顯示記憶體加倍的GeForce RTX 3080、3070，或是僅只是延後上市，但相關消息則認為NVIDIA可能會考量產品競爭力不高，進而取消這兩款顯示卡上市計畫。

在此之前，AMD已經分別揭曉採Zen 3架構設計的Ryzen 5000系列處理器，以及搭載RDNA 2顯示架構的Radeon RX6000系列顯示卡，藉此攻打競爭對手Intel、NVIDIA旗下高階產品，更強調搭配旗下處理器與顯示卡產品，藉由記憶體資源共享優勢，將能額外發揮更高運算效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》