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不只Ctrl+X、Ctrl+V 一秒「剪下貼上」還有這幾招

聯合新聞網 / 麥斯雞

貼上複製可能是你我都熟悉不過的操作，你一定在想到底還有甚麼好學的，很多東西都是由淺入深，今天就來點不一樣的操作讓我們的效率翻倍吧。

選取小天才

複製貼上的第一步當然就是選取囉，除了我們一般的滑鼠拖曳以外，今天再提供三個方法。

1.段落選取法

(將滑鼠移到頁面的左手邊，長案左鍵即可選取)

2.連續打擊(2–3次)

(連續按滑鼠左鍵2–3次，可以有不同的選取範圍)

3.全選(整份帶走Ctrl+A)

(直接快捷鍵按起來)

剪下貼上

1.萬年不敗快捷鍵(忘不了的快捷鍵)

2.直接拖曳(適合小範圍移動)

3.剪貼簿(適合乾坤大挪移)

[win10限定-剪貼簿]

Win10提供的剪貼簿，讓我們可以事先把要剪下的東西收集完，再一併到指定地點貼貼貼，不用像以前一樣在兩個介面裡來回奔波。

*如何啟動剪貼簿

滑鼠右鍵[顯示設定]➡️ 剪貼簿 ➡️ 剪貼簿歷程記錄[開啟]

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

Word Office Windows 10

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