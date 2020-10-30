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準備棄Google改推自有搜尋服務？蘋果iOS 14搜尋結果不一樣了

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，在iOS 14內的Spotlight搜尋功能查找內容時，除了會顯示裝置內App、設定、郵件、備忘錄符合內容，在顯示透過Safari預設搜尋引擎查找內容之餘，同時也會顯示Siri數位助理服務查找內容，而不少市場看法認為，蘋果有意打造自有搜尋引擎服務，藉此擺脫仰賴Google等業者合作關係。

在此之前，其實就有不少消息指稱蘋果計畫推出自有搜尋引擎服務，但蘋果近年來依然維持與Google合作，在Safari瀏覽器預設使用Google Search服務，同時原本與微軟Bing Search服務合作的Siri數位助理服務，後續也恢復使用Google Search服務。

不過，蘋果另一方面仍持續以旗下網路爬蟲機器人「Applebot」蒐集資訊，藉此讓服務體驗更為精準，讓搜尋結果能更配合蘋果服務使用。

而在2018年時，蘋果挖角前Google搜尋與人工智慧業務部門資深副總裁John Giannandrea，並且負責帶領蘋果機器學習與人工智慧策略部門團隊，表面上雖然是為了提昇蘋果在人工智慧技術應用發展，並且強化Siri數位助理服務功能，但另一方面顯然也會借重John Giannandrea過去在Google經驗打造自有搜尋引擎服務。

近期消息裡，蘋果也傳出以5000萬美元價格收購位於西班牙巴塞隆納的Vilynx，預期強化Siri數位助理服務針對影片內容搜尋、分類能力，甚至能藉由人工智慧技術同時比對網站及社群媒體熱門內容。在先前時候，蘋果也宣布收購Inductiv、Voysis、Xnor.ai、Turi、Tuplejump等新創企業，藉此強化Siri數位助理服務能力。

如同Google眾多服務均與搜尋有關，意味蘋果也可能藉由提昇資料搜尋能力，藉此讓各類資料應用更具彈性，同時也能以更快效率使用搜尋資訊內容，進而推動服務使用體驗，並且布局更廣泛人工智慧技術發展。

另一方面，建立自有資料搜尋技術，更有助於諸如網路廣告宣傳、App推薦，或是讓使用者在裝置上更快找到個人所需文件，同時蘋果也能藉此降低與Google搜尋引擎服務合作比重，讓蘋果在搜尋技術應用能更加獨立。

依照蘋果目前iPhone產品活躍使用人數已經超過10億，其中並未加入其他iOS裝置，但意味蘋果能透過這些活躍使用裝置累積使用數據，透過數據學習建立更精準的搜尋技術。相比其他搜尋引擎技術團隊，蘋果顯然有更大資源與足夠資金創造自己的搜尋引擎服務。

但未來蘋果一旦建立自有搜尋引擎服務，是否能與推出搜尋引擎服務的Google抗衡，其實還很難說。即便目前藉由人工智慧、深度學習框架，以及更聰明的網路爬蟲機器人等技術加持，Google長久以來持續累積，甚至目前仍以爆炸式形式增長的累積數據量，依然是其他廠商難以比擬規模，因此也有看法認為蘋果推出比擬Google Search服務的可能性不高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Siri iOS 蘋果 Google iOS 14

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