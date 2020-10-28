新版iPad版Office加入滑鼠或觸控板操作 支援同時開啟多個文件

今年蘋果讓iPad機種加入支援滑鼠與觸控板操作後，微軟宣布針對iPad上的Office軟體工具加入新版支援功能。

在新版Office for iPad更新裡，進一步強化iPad上的Office軟體工具支援滑鼠或觸控板操作功能，讓對應iPad Pro機種或新款iPad Air使用的巧控鍵盤，可以更方便應用在文書內容編輯操作。

例如，使用者能在Word中將文字快速標示為重點，或是在Excel以拖曳方式選取一定範圍的表格，另外也能在製作PowerPoint投影片內容時，快速透過滑鼠或觸控板移動、調整圖片。此次更新也包含可在iPad同時開啟多個Word文件檔，或是PowerPoint表格內容，接下來更預期針對iPad上的Office軟體工具增加更多功能。

而在新版操作介面部分，微軟也在iPad上的Office軟體工具採用全新Fluent UI設計，讓操作介面與現有Office 365服務內容更為一致，同時也採用全新開始操作頁面，以及新版ribbon選單設計，讓使用者透過iPad編輯文字時可以更直覺操作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》