配合雙螢幕筆電Surface Neo 微軟Windows 10X 預期12月進入RTM

先前微軟證實採雙螢幕設計的Surface Neo將延後推出，連帶也讓針對雙螢幕裝置打造的Windows 10X作業系統延後推出，但相比Surface Neo將會更快進入市場。而相關消息表示，Windows 10X作業系統預計會在今年12月進入RTM (ready to manufacture，準備量產)階段，預期會在明年春季推出正式版本。

不過，屆時推出的Windows 10X作業系統將會先針對單螢幕裝置進行最佳化，此後才會針對雙螢幕或螢幕可凹折筆電產品作調整。

而預期今年12月正式進入RTM階段，或許代表微軟也會開放一般使用者加入測試，並且接受意見反饋。

先前隨著Surface Neo一同對外揭曉的Windows 10X，是微軟針對雙螢幕使用模式打造的全新Windows 10操作介面，透過貼近平板操作體驗介面，並且維持原本Windows 10使用模式，藉此讓使用者能快速在平板與傳統PC使用體驗中切換，同時也能活用雙螢幕使用優勢，藉此增加工作效率。

另外，在Windows 10 X的操作介面中，配合雙螢幕的應用，或許也讓微軟解決過去以來始終難以縮減的平板、筆電操作模式隔閡，例如透過一般螢幕維持傳統Windows使用模式，另一組螢幕則可呈現平板操作介面，有可能成為未來Windows作業系統發展方向。

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