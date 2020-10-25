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微軟提出「SurfaceFleet」協作模式 讓使用者可在跨裝置間存取硬體功能與軟體內容

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟研究院稍早公布名為「SurfaceFleet」的介面設計，將在Windows 10作業系統內導入過去曾提出的「Timeline」操作概念，讓使用者能以跨平台形式在不同裝置間存取各類應用服務、檔案內容。

在「SurfaceFleet」的設計裡，可將手機相機資源提供Windows 10 PC裝置使用，或是直接存取存放在另外一台Windows 10 PC上的檔案文件，相比過往必須透過額外轉接，以及透過外接儲存裝置搬移檔案，同時在手機擷取圖像內容也能快速接續在Windows 10 PC上編輯使用。

類似功能，其實在蘋果新版作業系統就已經提供類似功能，讓Mac裝置可直接存取iOS裝置搭載鏡頭功能，並且將拍攝內容直接移轉到Mac裝置上編輯，或是將Mac裝置上複製文字直接在iOS裝置執行服務貼上使用。

不過，蘋果的作法主要配合iCloud服務連接，同時也僅限蘋果旗下裝置使用，微軟的作法則希望透過旗下軟體框架讓更多跨平台裝置都能彼此連接，並且能無縫交換軟硬體存取資源，藉此讓跨平台裝置協作效率提昇。

而為了能對應跨平台裝置使用，並且讓更多應用服務支援「SurfaceFleet」運作模式，微軟也必須提供大量API串接資源，同時也必須改善跨平台裝置間傳輸延遲問題，預期將使延遲時間可控制在15毫秒內，另外也能透過Azure雲端服務存取各類數據資料，更進一步確保數據傳輸安全。

目前「SurfaceFleet」依然處於雛形設計階段，暫時還無法確定實際釋出時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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