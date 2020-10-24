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LINE對話機器人設計大賽 水電資訊媒合平台奪冠

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
2020LINE Chatbot 對話機器人設計大賽今天在桃園市青年局熱烈展開。記者高宇震／攝影
2020LINE Chatbot 對話機器人設計大賽今天在桃園市青年局熱烈展開。記者高宇震／攝影

桃園市青年局、國立台北商業大學與 LINE Protostar 新星計畫合辦，2020LINE Chatbot 對話機器人設計大賽，今天在青年局熱烈展開，約70組企業與學生團隊、共240人次報名參加，最終選出十組團隊進入決選。

決賽由台科大學生「Shooly—水電資訊媒合平台」獲得冠軍，作品提供水電技師一個良好的曝光平台，讓技師服務評價、服務地區、報價、到府維修時間等公開透明化；使用者能線上查看水電技師上班時間、服務評價，線上預約水電服務，也能傳送家中水電故障的照片供技師報價，快速、多方比價，談妥時間後進入地圖系統，掌握技師即時位置、到府時間，避免浪費時間。因應當前到府服務、人口老化趨勢，此系統也能應用在按摩、紋綉等到府服務上。

作品「祈福公司」融入佛道教等民間信仰，有線上念經、素食餐廳地圖、助福小語、月老求籤、祭拜百科全書、供品商城等功能。設計者黃楷雯說，自己的母親過去曾動大手術，全家人都非常擔心，信奉佛教的父親，在家庭LINE群組中，傳了一張佛像圖為母親祈福，使即使沒有宗教信仰的她，也稍稍感到心安，因而決定發明此系統，協助群眾能夠跨越地域藩籬，跟神明零距離互動，找回心靈寄託與精神依靠。

青年局長顏蔚慈表示， LINE在台灣擁有超過千萬用戶，聊天機器人已漸漸成為企業與使用者溝通的重要平台，未來市場看好，此次競賽入選10組中有一半為學生團隊作品，參與學生都非常優秀，希望透過競賽平台讓參賽者將創新發想實現，青年局持續協助青年開創更多的可能，並將持續結合大專院校、指標性企業等產官學資源辦理相關活動。

大賽前三名、佳作分別獲得10萬、5萬、3萬、1萬不等獎金，及智慧城市獎1萬元外，可獲得LINE技術實習生推薦機會、參與LINE技術小聚以及Chatbot TW社群展示，並接受台北商業大學創新育成中心免費1年虛擬進駐與顧問服務。

作品「祈福公司」有線上念經、素食餐廳地圖、助福小語、月老求籤、祭拜百科全書、供品商城等功能，協助群眾能夠跨越地域藩籬，跟神明零距離互動。記者高宇震／攝影
作品「祈福公司」有線上念經、素食餐廳地圖、助福小語、月老求籤、祭拜百科全書、供品商城等功能，協助群眾能夠跨越地域藩籬，跟神明零距離互動。記者高宇震／攝影

LINE 青年 民間信仰

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