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Google的「聲音擴大器」同樣藉由軟體方式實現耳機降噪效果

聯合新聞網 / 楊又肇

相較在相機功能以軟體方式實現超高解析數位放大，以及極致夜拍效果等表現，Google實際上也藉由軟體運算與人工智慧技術，讓聲音應用功能發揮更極致效果，例如先前介紹利用「即時轉錄 (Live Transcribe)」功能的「聲響通知 (Sound Notifications)」，以及此次介紹的「聲音擴大器 (Sound Amplifier)」

同樣隸屬無障礙應用功能的「聲音擴大器」，主要是針對耳機聆聽使用需求，藉由軟體方式加強聲音播放效果，甚至也能過濾環境噪音，讓使用者能清楚聆聽對話內容。

而「聲音擴大器」的運作原理，其實也是透過耳機麥克風進行拾音，進而透過軟體分析與人工智慧識別方式，達成環境聲音減少或消除，或是與手機播放內容達成平衡，讓使用者能獲得如同降噪耳機提供的環境聲音同時播放效果。

在「聲音擴大器」可對應放大聲音內容，分別包含使用者周遭環境聲音，或是強化從手機播放聲音內容，意味使用者能透過此項功能讓一般耳機也能實現環境聲音降噪，或是讓使用者配戴耳機也能同時聆聽環境聲音，另外也能調整不同程度的噪音消除效果。

至於在聲音強化部分，則提供大部強化，以及微幅調整選項，甚至也能個別針對左右耳獨立調整強化播放效果，藉此呼應不同使用者需求。

除了支援有線耳機，目前「聲音擴大器」也加入支援藍牙耳機使用。

▲「聲音擴大器」可針對環境聲音降噪，或是針對手機播放聲音進行強化，另外也能針對左右耳聆聽需求單獨做調整
▲「聲音擴大器」可針對環境聲音降噪，或是針對手機播放聲音進行強化，另外也能針對左右耳聆聽需求單獨做調整

▲建議搭配全罩式耳機使用，但其實也能對應一般耳機，只是實際產生降噪效果可能會有落差
▲建議搭配全罩式耳機使用，但其實也能對應一般耳機，只是實際產生降噪效果可能會有落差

不過，使用者如果配戴的是早期以單邊耳機作為主要連接，並且將聲道內容複製到第二組耳機設計的真無線耳機，使用「聲音擴大器」就會出現只有與手機連接的單邊耳機會有聲音放大及降噪效果，形成左右聲音大小失衡狀況，因此目前此項功能建議配合使用採左右聲道個別連接的新款真無線耳機，或是使用一般藍牙耳機就能解決此問題。

另外要留意的是，如果使用的是Pixel系列機種，那麼要進一步過濾、擴大手機上播放影片聲音內容，就必須更新至Android 10，以及2019年12月之後的安全更新才能正常使用。

當然，藉由軟體方式達成實際降噪的效果還是有限，但是能藉由軟體分析運算，讓手機不僅能對應環境噪音降噪，甚至可在讓使用者維持正常聆聽音樂，同時還能接收外部環境噪音，避免配戴耳機聆聽時，因為無法順利透過聲音判斷周遭狀況，進而發生意外情況，其實也能看見Google藉由軟體改變硬體使用體驗的能力。

如果要獲得更好的降噪效果，建議還是挑選合適的降噪耳機，但如果本身預算有限，或是臨時忘記攜帶降噪耳機出門，至少還可以透過手機配合而「聲音擴大器」達成環境聲音降噪效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Pixel

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