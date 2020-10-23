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透過AI輔助 使用者能更快透過Photoshop變更人像表情、姿勢

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次以線上形式舉辦的Adobe MAX 2020活動中，Adobe再次藉由人工智慧技術讓Photoshop有全新使用功能，例如目前已經在手機軟體上可看見的天空背景替換功能，甚至能透過人工智慧分析人像特徵，讓使用者能輕易改變人像眼睛、頭部面對方向，甚至能進一步改變頭髮濃密度、微笑程度，或是改變表情，更可改變人像年齡表徵。

新版Photoshop同樣藉由Sensei技術，藉由神經網路濾鏡 (Neural Filters)實現平滑肌膚、風格轉換等效果，讓使用者能更容易修飾照片細節，甚至輕易處理影像邊緣細節，就連細如頭髮的邊緣處理也能輕易完成。

而藉由人工智慧運算輔助，新版Photoshop更能透過人像分析方式，讓使用者能輕易改變人像對應表情、姿勢，或是進一步調整其年齡表徵、膚色等細節，甚至也能更容易實現背景端的天空替換效果，並且能讓使用者減少更多處理特效時間。

至於在行動版Photoshop則是加入可更改影像尺寸、解析度與PSD檔案取樣，另外也加入支援作品收藏與線上直播功能，後者主要讓使用者能直播即時創作內容，並且能配合直播需求切換鏡頭，同時也能透過聊天功能與觀看者進行互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 Photoshop AI Adobe

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