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Parallels Desktop將Windows 10應用程式帶到Chromebook

聯合新聞網 / 楊又肇

先前已經讓Mac裝置可安裝Windows等作業系統，並且透過虛擬化技術相容使用x86硬體架構相容軟體服務，Parallels稍早也進一步與Google攜手合作，讓搭載Chrome OS作業系統的Chromebook也能使用Windows 10作業系統，並且相容運作Windows 10平台應用程式。

不過，並非所有Chromebook都能使用Parallels Desktop，除了必須對應Chrome OS 85之後版本，硬體規格也必須搭載Intel Core i5或Core i7，以及16GB記憶體與128GB以上儲存容量，同時最好是經企業使用認證的Chromebook。

此外，在Chrome OS環境運作的Parallels Desktop，除了可支援使用各類Windows 10相容應用程式，同時也能讓Parallels Desktop建立的虛擬環境隨時進入休眠狀態，並且輕易快速喚醒使用，使得Chrome OS能有更多元應用。

藉由Parallels Desktop技術支援，更讓Chrome OS能擺脫過往使用相容性低，僅能使用網頁形式應用程式，或是相容Chrome瀏覽器使用擴充程式，以及Google Play Store app內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows 10 Chromebook

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