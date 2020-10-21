iOS 14.1更新 舊機可支援iPhone 12影片新格式

趕在iPhone 12及iPhone 12 Pro於23日開賣前，蘋果公司釋出iOS 14.1作業系統更新，為iPhone 8和後續機型中的「照片」新增10位元HDR（高動態範圍）影片播放和編輯支援。

iPhone 12系列新機把HD 影片錄製從8位元提升到10位元，可捕捉7億種色彩，並加入「杜比視界」錄製功能，讓每個影格看來更生動真實。這次更新讓iPhone舊機也能使用10位元HDR影片格式。

此外，iOS 14.1也解決部分小工具、檔案夾和圖像在主畫面上以縮小尺寸顯示的問題，並解決在主畫面上拖移小工具可能會從檔案夾中移除App的問題。

其他錯誤修正包括修正「郵件」中部分電子郵件寄件人別名不正確的問題；修正可能造成來電無法顯示地區資訊的問題；修正可能無法在「計算機」中顯示零的問題；解決串流影片可能在開始播放時暫時降低解析度的問題。

針對Apple Watch相關錯誤，iOS 14.1修正無法為部分使用者設定家庭成員的Apple Watch的問題，也解決Apple Watch錶殼材質在Apple Watch App中顯示不正確的問題。