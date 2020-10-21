Windows版AirDrop！如何使用「鄰近分享」功能快速傳送檔案？

微軟不久前在 Windows 系統上導入了稱為「鄰近分享」的無線快速檔案交換功能，這就像蘋果的 AirDrop 一樣，無論流程或速度上都大幅改善了 Windows 電腦間的文件交流。

要使用鄰近分享功能，最重要的前提就是雙方電腦都必須具備藍牙連線能力，即便沒有網際網路，或者裝置彼此之間在過去從來沒有配對過也無所謂，只要確保靠得夠近且能發現對方即可。基本上，鄰近分享並沒有檔案類型限制，通訊方式則有藍牙跟 Wi-Fi 兩種，系統會自動判斷用何種方式傳輸比較合適。

步驟1.

首先，想傳送、接收檔案的兩台電腦，各自都必須開啟藍牙與鄰近分享功能。

步驟2.

在檔案總管中選擇想要傳送的文件後（類型與數量任意），按下滑鼠右鍵，接著選擇「分享」。

步驟3.

在跳出的視窗中，若發送端尚未開啟鄰近分享功能，系統則會在此時提示開啟。

步驟4.

當成功搜尋到附近的裝置後，發送端只要點一下接收端的裝置名稱，就可以開始傳輸檔案。

步驟5.

接收端的電腦此時會收到通知，按下「儲存」就能接收檔案並放置於預設的「下載」資料夾。注意，幾秒鐘後若通知消失則會自動取消接收。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》