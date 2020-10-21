蘋果推出Apple Music TV服務 24小時播放熱門音樂影片

蘋果稍早宣布在美國境內推出Apple Music TV服務，讓使用者能透過Apple Music、TV app，或是藉由Apple TV裝置觀看24小時持續播放的音樂影片。

由於受到版權使用地區限制，因此目前此項服務僅先在美國境內提供使用，同時播放內容則是以當前最熱門的100支音樂影片為主，其中包含即將舉辦美國搖滾歌手布魯斯史普林斯汀全天候播放活動，預計提供布魯斯史普林斯汀目前最多人觀看的音樂影片與受訪內容，並且將獨家播放其新專輯《Letter To You》音樂影片。

在此之前，蘋果其實就已經在Apple Music服務提供歌手、樂團相關音樂影片，而此次特別將音樂影片單獨拉出成為全新內容服務，預期也是希望能透過此類內容帶動更多觀看比重，並且帶動Apple Music、TV app，甚至是Apple TV裝置銷量。

同時，蘋果也能藉由Apple Music TV服務與YouTube、Vevo等過去音樂影片內容較常被上傳平台競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》