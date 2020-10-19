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微軟新版更新讓Windows 10 強制加入網頁版Office服務項目

聯合新聞網 / 楊又肇

或許是為了增加更多Office服務使用率，微軟在稍早釋出的Microsoft Edge瀏覽器更新裡，加入網頁版Office服務項目，同時也在Windows 10開始選單的動態磚頁面佔據一塊版位。

雖然並非直接在使用者主機儲存空間內安裝Office套裝軟體，而是透過捷徑導連方式讓使用者快速存取網頁版Office服務，實際上在使用者主機儲存空間也佔不了多少容量，只是多少會讓人感覺不快。

此項更新顯然並非只針對參與Windows Insider Program測試計畫的裝置更新，就連使用一般版本的Windows 10作業系統也會有相同更新結果。

微軟並未透露為什麼會在此次更新內加入這樣的內容，但不少看法解讀微軟應該是為了想辦法增加更多Office服務使用人數，甚至進一步吸引更多人付費加入使用Office 365訂閱服務，因此利用絕大多數人對於這樣的內容變動沒有太多意見，僅少部分使用者會對此作法較為敏感，認為個人使用權益受到影響。

順利的話，將有機會增加更多使用Office服務人數，而一旦受到輿論抨擊的話，則可透過版本更新移除相關內容，對於微軟而言顯然不會造成太大影響。

雖然蘋果同樣也在目前的macOS作業系統更新加入讓使用者免費使用Pages、Numbers與Keynote功能，但至少還是提供使用者能自行選擇下載安裝權利，並非透過強迫引誘手法吸引使用。

而微軟的作法雖然也能透過手動方式移除，但畢竟多了強迫中獎的情況，因此可能會引起不少使用者批評，甚至也可能成為微軟企圖構成市場壟斷的指控證據。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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