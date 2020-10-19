微軟準備在Microsoft Edge瀏覽器 取消支援Flash Player

Adobe確認將在2020年底結束Flash Player產品生命週期後，微軟接下來也計畫在新版Microsoft Edge瀏覽器全面移除支援Flash。

在目前仍為Canary測試階段的Microsoft Edge版號88版本中，已經確定取消支援Flash Player，意味在此版瀏覽器將無法再透過此項功能播放使用Flash內容。而在此之前，微軟已經確定包含舊款Microsoft Edge，或是後來基於Chromium架構打造的新版Microsoft Edge瀏覽器，以及IE 11瀏覽器均不再預設支援使用Flash Player，同時也不再旗下網站提供下載Flash Player。

從新版Microsoft Edge預計在12月7日推出可供大眾測試使用的beta版本，正式版本則預計會在2021年1月21日推出，意味微軟很快就會放棄支援所有Flash內容，轉向對應HTML5等技術內容。

在先前說明中，Adobe表示在今年底之前仍會持續針對Flash Player提供安全更新，但從2021年1月1日開始就不會再釋出任何安全更新，因此也建議使用者移除Flash Player，同時在Flash Player全面終止更新後，使用者也無法透過原有Flash Player播放任何Flash內容。

此外，Adobe也會在Flash Player產品生命週期結束後關閉下載服務，同時因為必須取得Adobe授權安裝，因此即便使用者保留原本Flash Player安裝程式，或是透過第三方網站下載安裝程式，在2020年之後都將無法順利安裝。

不過，中國市場則會採用不同作法，依照Adobe說明，基於中國境內市場特殊使用情況及需求，將在2020年之後繼續提供Flash Player下載安裝，以及安裝後的啟用授權，但是會轉由在地合作業者重橙網絡負責後續維護，同時也僅限中國境內使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》