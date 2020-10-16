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Google Search不僅搜尋文字內容 簡單到連哼唱內容都能搜尋

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早以線上形式舉辦的Google Search On活動中，目前負責帶領Google Search項目的Google副總裁Prabhakar Raghavan重申，Google Search服務建立在「了解世界上各類資訊」、「提供最佳解答內容」、「維持高度隱私安全」，以及「開放所有人輕易使用」四個面向。

聚集四個面向

Prabhakar Raghavan重申，Google Search服務建立在「了解世界上各類資訊」、「提供最佳解答內容」、「維持高度隱私安全」，以及「開放所有人輕易使用」四個面向。

為了了解僅透過搜尋框輸入的關鍵字詞背後所涵蓋意義，Google從早期藉由關際字詞比對、建立知識圖表 (Knowledge Graph)，以及串接更多資訊等方式，到目前整合諸如人工智慧、影音內容、地圖資訊等資源，同時透過機器學習等方式判斷使用者是否打錯字，或是預測使用者實際可能預期搜尋內容，藉此加快整體搜尋反應速度，並且提供更正確內容。

而為了進一步了解使用者搜尋需求，Google不僅比對大量數據，更同時檢視錯誤內容，藉此深入了解使用者在使用搜尋功能時的真正想法。同時為了因應每天增加的搜尋量，以及平均高達15%比例的搜尋內容是從未見過情況，Google更藉由打造自有Cloud TPU運算模組，透過建構高達100Petaflops以上運算量，並且透過超過6.8億組條件分析，在更短時間內完成檢索，再將結果顯示在搜尋頁面。

不僅搜尋文字內容

除了透過圖像、文字內容呈現，Google更進一步結合圖表、地圖、影片、擴增實境等內容呈現搜尋結果，讓使用者能一眼了解答案內容，甚至也陸續加入更多語言內容，並且配合不同語言對應更貼切的搜尋服務，例如針對中文使用者的搜尋服務將會更貼近個人使用體驗，甚至會考量使用者所在位置提供更符合在地化的搜尋內容。

另外，Google Lens也成為目前Google重點發展項目，讓使用者能直接透過手機照相功能搜尋難以藉由關鍵字詞比對內容，例如街上的招牌、餐廳的菜單，甚至是路人身上所穿外套，Google希望讓使用者能藉由Google Lens服務，透過手機拍照進行搜尋，並且透過圖像識別、翻譯等功能，讓使用者能更快了解招牌或菜單上的字詞意思，或是找出路人身上外套可在哪裡購買，以及如何穿搭。

不僅針對使用者所輸入關鍵字詞進行狹義精準搜尋，Google也會依照情況判斷提供更廣義的搜尋結果，尤其是有不少相近詞彙對應搜尋結果，或是系統認為使用者搜尋內容較為廣義的話，搜尋結果就會查找更多相符結果，讓使用者更容易自行選取合適解答內容觀看。

不同搜尋方式

Google Assistant數位助理服務，實際上也是基於Google Search搜尋服務打造，讓使用者能透過口語互動方式，透過人工智慧方式找到問題最佳解答，甚至能由Duplex功能，由人工智慧協助完成電話撥打預約服務、或是協助接聽不想回應電話，甚至加入更自然的擬針對畫功能。

目前使用者可以透過各種方式使用Google Search服務，同時Google也持續擴展旗下人工智慧技術，並且與更多資料串接，例如在對抗假新聞的過程中，便與諸多新聞業者合作內容，透過事實查核機制提供正確新聞報導內容，並且透過近期推出的Journalist Studio，讓新聞記者更有效率完成工作，另外也能透過Pinpoint工具讓記者能上傳參考文件、圖像、筆記內容及錄音資料，藉由機器學習、分類方式讓此類資料能被活用，進而讓記者撰寫新聞內容可更貼近事實。

另外，擴增實境更是Google持續深入發展項目，不僅將會成為未來全新互動模式，同時也將帶來全新人機互動體驗，對於搜尋使用需求也能產生全新應用，例如讓使用者能透過擴增實境方式了解個人搜尋物件，或是透過Live View方式讓使用者能透過手機了解周圍環境。

依照Google說明，搜尋是本身最初發展項目，同時也是使用者最直覺查找資料的方式，如何讓使用者更容易找到當下所需解答，更成為Google持續前進目標。

哼唱搜尋內容

在此次線上活動的最後，Google更透露未來將加入讓使用者透過哼唱方式 (Hum to Search)，即可搜尋對應歌曲等內容的功能，或許未來也會協助使用者查找各類一閃而過的想法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 語言 Google

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