仿效iOS？Android 11準備大幅降低app佔用記憶體造成耗電問題

依照開發者發現內容，顯示Google已經開始著手準備讓Android手機的記憶體使用效率提昇，藉此達成更省電目的。

相較蘋果以高度軟硬體整合形式，讓iPhone能以更少記憶體維持流暢運作，即便是剛揭曉的iPhone 12系列，在一般機種也僅採用4GB記憶體，Pro等級機種最多也僅使用6GB記憶體設計，但Android手機設計卻是持續堆加記憶體容量，目前已經出現16GB記憶體容量規格的手機。

雖然直接將記憶體容量加大，是最容易改善手機運作延遲、停頓的作法，卻可能造成使用者持續開啟多個容易損耗記憶體的應用服務，最後還是造成手機記憶體資源吃緊，導致手機依然耗電情況。

因此，Google在Android 11測試版本中開始加入新功能，讓開啟後卻長時間未使用的app，能暫時將佔用記憶體空間釋放，同時系統會自動將app使用狀態暫停，避免app持續在背景運作佔用處理器等資源，藉此減少手機記憶體被佔用情況，同時也能降低電力損耗情況。

Here are screenshots pic.twitter.com/hHkTyDiyrn — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 14, 2020

這樣的作法，其實有點類似蘋果在iOS作業系統設計，當使用者從原本使用app跳出，或是開啟其他app時，系統就會將原本執行app佔用記憶體空間釋放，等到使用者再次回到相同app，就會立即恢復先前使用狀態，除非app本身採用可在背景運作設計，否則在iOS平台上執行的app都能以最佳形式使用iPhone記憶體資源。

不過，目前Google所做調整仍處於測試階段，因此尚未列入正式版本工人使用，其中應該還有不少地方需要作調整，例如讓app在閒置情況下釋放佔用記憶體空間後，當要再次恢復執行相同app時，有可能會需要以更長時間恢復原本使用狀態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》