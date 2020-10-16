Zoom將更容易讓使用建立各類線上活動 開始採用全新端到端加密

在今年度用戶大會Zoomtopia中，Zoom執行長袁征表示今年在疫情影響之下，讓許多遠距工作模式成為生活日常，同時也預期未來將出現更多虛實混合個溝通模式。而在此次公布消息裡，Zoom分別宣布可讓使用者建立各類線上活動的一站式平台OnZoom，另外也宣布能使應用服務與線上會議功能整合的Zapp開發工具，並且針對免費及付費用戶提供全新端到端加密。

依照說明，OnZoom將透過一站式平台形式，讓所有Zoom使用者都能輕易建立、主持各類線上活動，其中包含免費、付費，或是募款活動等。

使用者可以分享入場券，並且透過專屬介面瀏覽、參與各類活動，另外也能自訂喜愛清單、追蹤活動，或是品牌帳號，而活動主持人則可透過OnZoom拓展服務，並且透過網路觸及新受眾，同時透過內建募捐功能收受勸募。

OnZoom將從即日起以Beta版形式先在美國地區開放使用。

此次同步推出的開發工具Zapp，則可讓開發者藉此將應用服務與Zoom線上會議功能整合，藉此加快線上會議進行，另外也能輕易讓IT人員輕易佈署，或是管理使用權限。

至於先前承諾在Zoom服務採用端到端加密部分，Zoom也確定將以技術預覽形式，將從下週開始針對免費或付費用戶提供全新端到端加密 (E2EE)，並且將套用在個人帳戶、群組，或是由管理人員進行設定，同時會議主持人也能選擇是否在會議開啟加密功能。

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