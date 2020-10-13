Google說明3款Pixel手機定位 台灣團隊軟硬兼備

Google今天舉行線上媒體聚會，說明今年推出的3款Pixel智慧型手機產品定位包含入門款、5G基本款和5G旗艦款，並強調台灣團隊不只負責硬體研發與製造，還負責優化軟體服務。

今年是Google首度在一年內推出3款手機，Google希望實現普及運算的願景，讓更多消費者花費的金錢都能帶來實質幫助，並擁有Google所提供的軟硬體與人工智慧高度整合下的使用體驗。

從產品定位來看，Google認為Pixel 4a是「最能輕易入手的Pixel手機」，以最實惠的價格提供包括OLED（有機發光二極體）螢幕、更久的電池容量以及同樣優異的相機功能。

Pixel 4a 5G版定位為「最實用的Pixel手機」，Google表示，這款支援5G的手機讓使用者無論在工作或娛樂上，都能享受最完善的體驗。

對Google而言，Pixel 5是「最極致的Pixel 5G手機」，不僅支援5G，且具有最大電池電量、防水防塵、反向充電等功能，以金屬外殼設計與更佳螢幕規格，帶給使用者最高品質的感受。

Google指出，Google的硬體願景期望整合硬體、軟體與人工智慧，不論是手機或智慧音箱，每個硬體產品的誕生都不只有硬體研發與製造，軟體服務的設計與整合也是相當重要的一環。

Google台灣硬體研發團隊除了硬體，也有負責軟體的部分，並與全球團隊共同合作，為手機和其他硬體產品的開發過程中，不斷創新與優化和其搭配運作的軟體服務。

Google也強調，台灣擁有深厚的硬體實力，多年來建立起的產業鏈及因應發展的人才庫，都是Google在發展硬體事業時看中的優勢。除了每一代手機之外，其他眾多Google硬體產品例如智慧音箱、Chromecast、Pixel Stand等，台灣團隊也參與其中開發，與全球團隊進行緊密合作，共同打造Google硬體產品。