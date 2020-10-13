Apple釋出watchOS 7.0.2更新 修復電池快速消耗問題
Apple 蘋果公司針對 Apple Watch 智慧手錶釋出 watchOS 7.0.2 系統更新，這是 watchOS 7 操作系統的第二次更新，這次更新修復了新系統被抱怨的電池容易耗盡錯誤。為了 Apple Watch 有更好的使用體驗，建議使用者們要趕緊更新喔！
根據 Apple 蘋果的系統更新說明，watchOS 7.0.2 主要解決了可能導致 Apple Watch 電池較快耗盡的錯誤。雖然 Apple 的說明看起來輕描淡寫，然而實際上卻導致使用者抱怨連連，也因此 Apple 才會緊急釋出更新。
至於詳細的 watchOS 7.0.2 包含改進項目和錯誤修正，包括：
解決了可能導致電池較快耗盡的問題
解決了導致部分使用者無法在適用地區使用「心電圖」App 的問題
想要更新 Apple Watch 的 watchOS 時，請注意：電量必須在 50% 以上才能更新，要和 iPhone 和 Apple Watch 連接才能下載，而且 Apple Watch 還須要接上充電器才能更新喔，所以要更新作業系統，要放著不理等久一些時間才能完成！
如果你不知道該怎麽做才能升級的話，點選下方教學依照步驟輕鬆升級喔！
【Apple Watch 教學】簡單升級 Apple Watch 的 watchOS 系統～
圖片及資料來源：MacRumors
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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