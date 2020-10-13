快訊

國慶焰火宣傳旗如招魂旗？ 遊客見這一幕傻眼

中山大學正式撤銷碩士學位 李眉蓁冤喊：政治追殺

Apple釋出watchOS 7.0.2更新 修復電池快速消耗問題

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：MacRumors
圖片及資料來源：MacRumors

Apple 蘋果公司針對 Apple Watch 智慧手錶釋出 watchOS 7.0.2 系統更新，這是 watchOS 7 操作系統的第二次更新，這次更新修復了新系統被抱怨的電池容易耗盡錯誤。為了 Apple Watch 有更好的使用體驗，建議使用者們要趕緊更新喔！

根據 Apple 蘋果的系統更新說明，watchOS 7.0.2 主要解決了可能導致 Apple Watch 電池較快耗盡的錯誤。雖然 Apple 的說明看起來輕描淡寫，然而實際上卻導致使用者抱怨連連，也因此 Apple 才會緊急釋出更新。

圖片及資料來源：MacRumors
圖片及資料來源：MacRumors

至於詳細的 watchOS 7.0.2 包含改進項目和錯誤修正，包括：

解決了可能導致電池較快耗盡的問題

解決了導致部分使用者無法在適用地區使用「心電圖」App 的問題

想要更新 Apple Watch 的 watchOS 時，請注意：電量必須在 50% 以上才能更新，要和 iPhone 和 Apple Watch 連接才能下載，而且 Apple Watch 還須要接上充電器才能更新喔，所以要更新作業系統，要放著不理等久一些時間才能完成！

如果你不知道該怎麽做才能升級的話，點選下方教學依照步驟輕鬆升級喔！

【Apple Watch 教學】簡單升級 Apple Watch 的 watchOS 系統～

圖片及資料來源：MacRumors

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

修復 Apple watchOS 更新

延伸閱讀

蘋果自製晶片筆電 傳11月亮相

樂金化學營收、獲利 創新高

遊戲訂閱制還香嗎？Apple Arcade正面臨「蜀中無大將」處境

Apple Watch熱賣蘋果追單 鴻海、力麗等供應鏈受惠

相關新聞

LINE詐騙、騷擾訊息再見！兩招設定教你阻擋垃圾廣告

莫娜最近一直收到奇怪的陌生訊息，像是這招學起來保證月減 10 公斤，或是一些壯陽、色情的詐騙廣告，完全封鎖不完啊！實在是不堪其擾！後來才發現原來可以從設定中杜絕這些陌生訊息

Windows PC最佳防毒軟體出爐！Norton 360、AVG、Windows Defender、趨勢科技上榜

防毒軟體與 PC 系統一樣重要，即使我們都知道不要點擊來路不明的網址、瀏覽奇怪的網站，但是有時候難免會控制不住好奇心，然而在擦槍走貨之間就有可能遭受零時差漏洞（或稱零日漏洞 、0day、zero-day）或釣魚郵件的木馬攻擊，這時一套好用的防毒軟體就很重要！

Apple釋出watchOS 7.0.2更新 修復電池快速消耗問題

Apple 蘋果公司針對 Apple Watch 智慧手錶釋出 watchOS 7.0.2 系統更新，這是 watchOS 7 操作系統的第二次更新，這次更新修復了新系統被抱怨的電池容易耗盡錯誤。為了 Apple Watch 有更好的使用體驗，建議使用者們要趕緊更新喔！

蘋果地圖新增台灣大眾運輸即時資訊 這4個功能不可不知

自去年更新iOS 13之後，蘋果地圖持續推出眾多實用功能，展現力拼Google地圖的企圖心。近期蘋果地圖更新增了全台灣的...

微軟說明不會在旗下軟體市集設置過多限制

微軟稍早針對旗下軟體市集服務Microsoft Store公布10項使用原則，其中包含以相同標準對待自有應用服務，以及第三方業者提供內容，另外也允許開發者以合理形式提供服務項目，並不會限制僅能安裝在裝置使用，或是禁止提供串流形式服務，同時也不會限制第三方軟體市集服務透過Microsoft Store推廣使用，甚至允許業者使用自有金流支付系統。

蘋果地圖加入台灣公車、火車等大眾運輸即時資訊

蘋果宣布，從即日起開始將在台灣地區的地圖功能加入即時大眾運輸即時資訊，讓使用者透過地圖規劃行程時，可以即時參考諸如公車、火車等交通運輸工具發車時間。

蘋果Apple Pay開放綁定PASMO交通卡 但有幾款iPhone不支援

蘋果開放Apple Pay加入由JR東日本、東京單軌電車以及東京臨海高速鐵道三家鐵道公司共同發行的Suica交通卡 (西瓜卡)已有一段時間，而目前也正式開放加入另一張同樣在日本發行使用的PASMO交通卡，讓同樣有大量持卡人數的PASMO交通卡也能與Apple Pay服務綁定，讓使用者直接透過iPhone或Apple Watch感應使用。

臉書關注情緒健康 邀專家分享秘訣

臉書今天推出情緒健康資源中心，擴大與專業心理健康權威機構合作，幫助人們更容易找到所需的資源與支持；在台灣攜手張老師基金會...

iOS 14.0.1更新沒有後悔藥！iOS 14和13.7已關閉驗證

美國 Apple 公司在台灣時間 2020 年 9 月 17 開放 iOS 14.0 系統正式版更新，隨後在 9 月 18 日立即向開發者釋出第一個 iOS 14.2 beta 進行測試。和往年一樣，Apple 在一周後釋出了 iOS 14 第一個修正版本 iOS 14.0.1 更新，帶來了針對 iOS 14 主畫面小工具，預設應用設定等的修復。

對抗外來市場競爭 印度政府計畫推動境內自有軟體市集服務

在包含蘋果、Google均加強布局印度市場，同時包含小米、華為、OPPO、realme等手機品牌也積極爭奪印度市場佔比之際，相關消息指稱印度政府將推動境內自有軟體市集服務，藉此對抗外來市場競爭。

報導指稱微軟將在Microsoft Teams 增加虛擬化的「上下班」功能

依照華爾街日報報導指稱，微軟目前著手在旗下協同作業服務平台Microsoft Teams增加新功能，將讓使用者可透過虛擬化的「上下班」功能，避免在家工作會不自主地超時工作。

LINE也推Ｑ版「虛擬人像」隨意換造型、拍合照還會跳舞

最近社群軟體莫名掀起一股「虛擬人像」熱潮，繼Facebook的「虛擬替身」之後，LINE也跟著推出「虛擬人像」功能，比起...

熱門新聞

要搶要快！發表會iPhone 12來勢洶洶 蘋果分析師曝：這款會賣最好

崩潰！「爆廢公社」無預警下架 爆系證實：全面停止活動3天

蘋果新款耳機AirPods Studio價值不菲 分析師喊：上看萬元

不只省電、輕薄 蘋果把Mac換成Arm架構的終極目標是什麼？

台灣11歲小學生YouTuber妞妞 月收入是「小資族1年薪水」！

蘋果5G版iPhone 12不只速度快 相機功能強化4K、支援5倍變焦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。