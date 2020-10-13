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LINE詐騙、騷擾訊息再見！兩招設定教你阻擋垃圾廣告

聯合新聞網 / 電獺少女

最近這種訊息真的超爆多！

莫娜最近一直收到奇怪的陌生訊息，像是這招學起來保證月減 10 公斤，或是一些壯陽、色情的詐騙廣告，完全封鎖不完啊！實在是不堪其擾！後來才發現原來可以從設定中杜絕這些陌生訊息

要杜絕這些陌生訊息，首先要 LINE 主要找到左上角的齒輪，進入設定頁面，接著選擇「隱私設定」，並開啟「阻擋訊息」，就可以阻擋非好友的訊息囉。不過若是剛認識的朋友加你 LINE 的話，你就可能會因此錯失對方的訊息，建議最好是雙方當面加入彼此為好友，並直接開啟對話

另外還有一種也很討厭，就是透過電話加你 LINE，雖說開啟阻擋訊息後就不會被陌生訊息打擾了，但看到待加入的好友區有一堆莫名其妙的陌生人，就很阿雜啊！

這時就可以從設定中，找到「好友」，並關閉「允許被加入好友」的選項，這樣陌生人就不能透過電話來加你好友了！

以上兩招設定，提供給跟我一樣超爆討厭垃圾訊息的獺友們

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 詐騙 廣告

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