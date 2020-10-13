Windows PC最佳防毒軟體出爐！Norton 360、AVG、Windows Defender、趨勢科技上榜

防毒軟體與 PC 系統一樣重要，即使我們都知道不要點擊來路不明的網址、瀏覽奇怪的網站，但是有時候難免會控制不住好奇心，然而在擦槍走貨之間就有可能遭受零時差漏洞（或稱零日漏洞 、0day、zero-day）或釣魚郵件的木馬攻擊，這時一套好用的防毒軟體就很重要！

美國電腦雜誌《 PC World 》挑選出幾款具有防護能力與 PC 效能影響最小的防毒軟體，並分成最佳防毒、防毒 CP 值最高、初學者適用等類別，讓使用者依照需求下載安裝。

2020 年最佳防毒軟體：Norton 360 Deluxe 諾頓 360 進階版

圖片及資料來源：PC World

《PC World》表示，儘管 Norton Security Premium 諾頓網路專業版已經不存在，但該網站認為最好的 AV 防毒選擇仍是 Norton 360 Deluxe 諾頓 360 進階版。

《PC World》認為與前一代相比，諾頓 360 進階版沒有根本性的變化，訂閱後仍然可以擁有 Dark Web Monitoring、 VPN 連線、家長控制、系統優化功能…等功能，這代表它的可靠性高。儘管諾頓 360 進階版的訂閱方案支援的設備數量少，但防毒保護力上經 AV-Comparatives 測試，獲得 100% 肯定，保護效果相當出色。

此外，《PC World》內部測試也發現安裝 Norton 360 Deluxe 與沒安裝的 PC 電腦效能沒有顯著變化，因此給出 2020 年最佳防毒軟體的評價。

最佳預算的防毒軟體：AVG Internet Security

圖片及資料來源：PC World

AVG Internet Security 在保護 PC 資安方面做得非常好，比它的操作介面來的更好。防毒效能部分，AVG 經過在 AV Test 和 AV Compares 測試後，無論是病毒防護和惡意軟體防護，都獲得了很高的評價。

此外，它的設計能滿足大多數使用者需要的功能，而且不會拖累電腦效能。儘管每年的安裝費用高達 70 美元，但沒有設備安裝數量限制，然而要注意的是 AVG Internet Security 在台灣的報價是 NT$ 1,190/年，最多只能在 10 部裝置安裝。

最佳的免費防毒軟體：Windows Defender Security Center

圖片及資料來源：PC World

如果 PC 的系統是 Windows 10 系統，為什麼還要安裝軟體？過去 Windows 10 內建的 Windows Defender 軟體雖然不太好，但如今已經與第三方防毒軟體一樣有效。

如果想要找防護能力更高的軟體，當然還有其他選擇，但是如果要找最佳的免費版防毒軟體，Windows Defender 還算不錯的選擇，而且它還有其他免費防毒軟體沒有的勒索軟體保護功能，也能避免時常收到第三方軟體的升級通知。

最適合初學者的防毒軟體：Trend Micro Maximum Security（趨勢科技）

圖片及資料來源：PC World

防毒軟體的操作介面都希望能讓使用者更直覺的使用，因此介面設計較為簡化，然而有時候就是因為太過簡單，反而忽略一些細節。

《PC World》認為趨勢科技 Trend Micro Maximum Security 防毒軟體的操作介面在簡單與複雜之間平衡做得相當不錯，操作介面頂部的四個類別圖示讓使用者能更深入研究軟體內容，但如果只是單純掃描電腦，只要按一下操作介面中心的按鈕就可以了。

整體來說，無論初學者需要哪些功能，都能輕鬆操作。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：PC World