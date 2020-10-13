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Windows PC最佳防毒軟體出爐！Norton 360、AVG、Windows Defender、趨勢科技上榜

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：PC World
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防毒軟體與 PC 系統一樣重要，即使我們都知道不要點擊來路不明的網址、瀏覽奇怪的網站，但是有時候難免會控制不住好奇心，然而在擦槍走貨之間就有可能遭受零時差漏洞（或稱零日漏洞 、0day、zero-day）或釣魚郵件的木馬攻擊，這時一套好用的防毒軟體就很重要！

美國電腦雜誌《 PC World 》挑選出幾款具有防護能力與 PC 效能影響最小的防毒軟體，並分成最佳防毒、防毒 CP 值最高、初學者適用等類別，讓使用者依照需求下載安裝。

2020 年最佳防毒軟體：Norton 360 Deluxe 諾頓 360 進階版

圖片及資料來源：PC World
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《PC World》表示，儘管 Norton Security Premium 諾頓網路專業版已經不存在，但該網站認為最好的 AV 防毒選擇仍是 Norton 360 Deluxe 諾頓 360 進階版。

《PC World》認為與前一代相比，諾頓 360 進階版沒有根本性的變化，訂閱後仍然可以擁有 Dark Web Monitoring、 VPN 連線、家長控制、系統優化功能…等功能，這代表它的可靠性高。儘管諾頓 360 進階版的訂閱方案支援的設備數量少，但防毒保護力上經 AV-Comparatives 測試，獲得 100% 肯定，保護效果相當出色。

此外，《PC World》內部測試也發現安裝 Norton 360 Deluxe 與沒安裝的 PC 電腦效能沒有顯著變化，因此給出 2020 年最佳防毒軟體的評價。

最佳預算的防毒軟體：AVG Internet Security

圖片及資料來源：PC World
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AVG Internet Security 在保護 PC 資安方面做得非常好，比它的操作介面來的更好。防毒效能部分，AVG 經過在 AV Test 和 AV Compares 測試後，無論是病毒防護和惡意軟體防護，都獲得了很高的評價。

此外，它的設計能滿足大多數使用者需要的功能，而且不會拖累電腦效能。儘管每年的安裝費用高達 70 美元，但沒有設備安裝數量限制，然而要注意的是 AVG Internet Security 在台灣的報價是 NT$ 1,190/年，最多只能在 10 部裝置安裝。

最佳的免費防毒軟體：Windows Defender Security Center

圖片及資料來源：PC World
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如果 PC 的系統是 Windows 10 系統，為什麼還要安裝軟體？過去 Windows 10 內建的 Windows Defender 軟體雖然不太好，但如今已經與第三方防毒軟體一樣有效。

如果想要找防護能力更高的軟體，當然還有其他選擇，但是如果要找最佳的免費版防毒軟體，Windows Defender 還算不錯的選擇，而且它還有其他免費防毒軟體沒有的勒索軟體保護功能，也能避免時常收到第三方軟體的升級通知。

最適合初學者的防毒軟體：Trend Micro Maximum Security（趨勢科技）

圖片及資料來源：PC World
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防毒軟體的操作介面都希望能讓使用者更直覺的使用，因此介面設計較為簡化，然而有時候就是因為太過簡單，反而忽略一些細節。

《PC World》認為趨勢科技 Trend Micro Maximum Security 防毒軟體的操作介面在簡單與複雜之間平衡做得相當不錯，操作介面頂部的四個類別圖示讓使用者能更深入研究軟體內容，但如果只是單純掃描電腦，只要按一下操作介面中心的按鈕就可以了。

整體來說，無論初學者需要哪些功能，都能輕鬆操作。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：PC World

防毒軟體 資安 Windows 10

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