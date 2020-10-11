微軟說明不會在旗下軟體市集設置過多限制

微軟稍早針對旗下軟體市集服務Microsoft Store公布10項使用原則，其中包含以相同標準對待自有應用服務，以及第三方業者提供內容，另外也允許開發者以合理形式提供服務項目，並不會限制僅能安裝在裝置使用，或是禁止提供串流形式服務，同時也不會限制第三方軟體市集服務透過Microsoft Store推廣使用，甚至允許業者使用自有金流支付系統。

而公布這10項使用原則，顯然是向眾人表明Microsoft Store不會像蘋果App Store、Google Play Store有諸多限制，同時能藉由廣大Windows作業系統使用規模增加開發者提供內容被使用機率，甚至在內容符合隱私安全、合法等規範下，微軟並不會干涉第三方應用服務設計。

同時，微軟也強調本身在Microsoft Store服務僅收取合理分潤費用，同時也不會限制業者提供自有軟體市集服務，更不會因為避免影響自身應用服務內容，進而透過規範限制第三方業者服務內容發展。

微軟同時也強調會適時調整Microsoft Store使用原則，以利反應當下技術發展，以及市場法規改變等情況，並且強調將讓Microsoft Store服務能符合眾多使用者、開發者需求，藉此達成最大共生利益。

不過，此次調整的軟體市集使用原則，並不適用於Xbox平台遊戲內容，微軟表示遊戲內容與一般應用服務的商業模式不同，同時投入研發成本也不盡相同，因此在遊戲內容的使用原則，未來將會另外提出更合適版本。

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