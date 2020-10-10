蘋果地圖加入台灣公車、火車等大眾運輸即時資訊

蘋果宣布，從即日起開始將在台灣地區的地圖功能加入即時大眾運輸即時資訊，讓使用者透過地圖規劃行程時，可以即時參考諸如公車、火車等交通運輸工具發車時間。

依照蘋果說明，此次在台灣地區的地圖功能所增加項目，除了大眾運輸工具所對應發車時間，就連停駛班次、加開班次等資訊也會在查詢過程即時顯示，讓使用者在規劃行程時，能有更進一步的參考依據。

雖然部分功能相比發展相對較久的Google Maps稍晚更新，但蘋果近年來持續針對地圖功能精進，並且讓地圖服務遍及全球200多個國家地區，分別對應iPhone、iPad、Apple Watch，以及車輛上使用的CarPlay介面使用，並且持續以直覺操作使用體驗加入新功能，同時也能與蘋果旗下照片、訊息、行事曆、天氣等app內容連動。

目前部分地圖功能僅先在特定國家地區提供，例如此次在台灣地區啟用的大眾運輸即時資訊功能，目前僅在全球24個國家地區提供使用，而轉向導航功能目前也僅在全球80個國家提供，而今年在地圖功能增加的單車導航功能，暫時僅在中國、洛杉磯、紐約與舊金山地區提供使用。

而蘋果同時也在地圖功能內增加各類趣味功能，例如透過專人精選，或是可由個人建立的城市趣味景點指南，以及能以3D視覺化形式探索美國及日本各個城市，並且預計加入支援更多城市地點的環視功能，另外也包含可分享預計抵達指定地點時間、飛行俯瞰與室內地圖功能，讓使用者能以直覺方式使用地圖功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》