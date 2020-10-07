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蘋果Apple Pay開放綁定PASMO交通卡 但有幾款iPhone不支援

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果開放Apple Pay加入由JR東日本、東京單軌電車以及東京臨海高速鐵道三家鐵道公司共同發行的Suica交通卡 (西瓜卡)已有一段時間，而目前也正式開放加入另一張同樣在日本發行使用的PASMO交通卡，讓同樣有大量持卡人數的PASMO交通卡也能與Apple Pay服務綁定，讓使用者直接透過iPhone或Apple Watch感應使用。

依照PASMO公司公布資訊，目前支援使用數位化PASMO交通卡的機種，僅限iPhone 8或Apple Watch series 3以上機種，作業系統必須更新至iOS 14或watchOS 7以上版本，同時裝置使用地區必須必須設為日本，同時確保網路連接才能進行設定。

而使用者可以選擇在Apple Pay服務啟用全新數位卡，或是將手上持有PASMO交通卡資料移轉到Apple Pay服務綁定 (完成移轉後，原本卡片將無法再使用)，另外也能將原本的月票卡移轉到Apple Pay服務繼續使用。

日後使用則可直接將裝置靠近交通卡感應區塊完成讀取，系統就會自動從儲值餘額扣款，同時儲值方式除了可以透過PASMO專屬app儲值，一樣也能直接透過Apple Pay綁定信用卡、簽帳金融卡儲值，或是透過各個交通站點內的感應設備進行儲值，甚至也能設定自動儲值。

相比2001年開始在日本推行的Suica交通卡，PASMO交通卡雖然在2007年才開始發行使用，但目前也逐漸在日本多數交通站點、便利商店及消費通路普及使用，甚至也能與部分Suica交通卡使用地點互通，因此也吸引不少日本境內人士使用。

與Suica交通卡代表角色為企鵝的設計不同，PASMO交通卡的代表角色為機器人，甚至有人使用者是為了機器人選擇持有PASMO交通卡。由於兩張交通卡會與不同通路合作不同優惠折扣，因此同時持有兩張交通卡的人數也不少。

不過，對於多數到日本旅行的旅客而言，其實就是以方便使用為原則即可，透過iPhone或Apple Watch同時綁定不同交通卡，不僅能方便搭乘各類交通工具，同時也能在多數消費通路以行動支付方式完成付款，更可免除攜帶大量現金在身上，或是每次以信用卡消費都要擔心海外刷卡手續費的麻煩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 Apple Pay iOS 14 iPhone

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